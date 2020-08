Wismar

„Wir warten ab.“ Diesen Satz sagen die Wismarer Werftarbeiter meist, wenn sie auf neue Entwicklungen bei ihrem Arbeitgeber angesprochen werden. Ansonsten sind sie relativ wortkarg und ihre Namen möchten sie auch nicht nennen. Zu viel haben die Frauen und Männer in den vergangenen Jahren erlebt. Hochs und Tiefs. Auftragsflauten, wechselnde Eigentümer, aber auch neue Arbeitsfelder, wie Offshore-Plattformen und Kreuzfahrtschiffe. „Es ist ein ständiges Auf und Ab“, winkt ein Werftarbeiter ab, als er durchs Tor kommt. In dem sitzen wie gewohnt Pförtner. Doch die Tore müssen sie nur selten öffnen.

Noch vor Monaten ist hier reger Betrieb gewesen. Ein großes Kreuzfahrtschiff sollte zum Schwimmen gebracht werden. Doch mit der Corona-Pandemie ist die Kurzarbeit gekommen und eine große Ungewissheit bei den meisten der 1800 Angestellten in Wismar. „Wie geht es weiter? Kommen wir unter den Rettungsschirm des Bundes?“, fragen sich die Mitarbeiter – und seit Dienstag auch: Wieso will der Eigner, der Genting-Konzern, Anteile am Werften-Verbund verkaufen?

Alles hat gepasst

Die Nachricht, dass dem Land Mecklenburg-Vorpommern Unternehmensanteile zum Kauf angeboten wurden, „hat mich etwas skeptischer gemacht“, sagt ein Werftarbeiter. Bis dahin sei er sehr optimistisch gewesen, dass die Werft die Pandemie überstehen kann und eine Zukunft hat.

Die entscheidende Frage sei aber: Wann geht es mit den Kreuzfahrten wieder los? Eine Antwort gibt es darauf bislang nicht. „Wenn keine Kundschaft da ist, dann brauchen wir auch nicht loszulegen“, erklärt er. Existenzängste hat der Werftarbeiter nicht. Mit seiner beruflichen Ausbildung finde er einen anderen Job. Dennoch ist er nach der Übernahme durch Genting zur Werft zurückgekehrt, „weil alles gepasst hat“.

Fragen kostet nichts

Für einen anderen Werft-Mitarbeiter kommt das Angebot ans Land nicht überraschend. „Genting muss an Geld kommen, um damit die Zeit zu überbrücken, bis es wieder einigermaßen normal weitergehen kann – zum Beispiel mit einem Impfstoff“, sagt er. Der öffentlichen Hand Anteile anzubieten, sei eine Option. Auch andere große Finanzinvestoren würden seiner Meinung nach sicherlich und hoffentlich gefragt werden. „Fragen kostet ja nichts“, ergänzt der Wismarer.

Es seien vor allem die geschlossenen Casinos, die dem Genting-Konzern zu schaffen machen, erklärt er. Die hätten vor der Corona-Pandemie für Millionen-Einnahmen gesorgt. Nun sind sie seit Monaten geschlossen. Die Zeit, bis Glücksspiel ohne Platzbegrenzung wieder möglich ist, versuche der Konzern finanziell zu überbrücken. Derzeit sei nur ein Casino geöffnet, nur wenige Menschen dürften gleichzeitig hinein. Ein gutes Zeichen für ihn sei, dass der Genting-Chef sein Privatvermögen nutzt, um sein Lebenswerk zu retten. „Er ist jetzt kein Milliardär mehr, sondern nur noch Millionär.“

Nicht das Kerngeschäft

Nach 1,5 Milliarden US-Dollar zu Jahresbeginn beläuft sich das Vermögen von Genting-Chef Tan Sri Lim Kok Thay auf jetzt 700 Millionen US-Dollar. In der vergangenen Woche hat er Aktienanteile verpfändet. Lim hat das Genting-Imperium seit seiner Übernahme im Jahr 2003 von seinem Vater beaufsichtigt, der 1965 das Geschäft als Hill Resort in Malaysia aufnahm. Das Konglomerat, das Casinos und Resorts in Las Vegas und Singapur betreibt, ist auch in Immobilien, Plantagen, Energie- und Biowissenschaften involviert.

„Die Werften sind nicht sein Kerngeschäft, vielleicht haben sie deshalb keine Priorität“, mutmaßt ein anderer Werft-Mitarbeiter. Es sei eine schwierige Situation, für niemanden planbar.

Es wird weitergebaut

Am neuen Kreuzfahrtschiff wird derweil weitergebaut – mit einer Notbesetzung und viel Abstand zueinander. Einige Kabinenbauer sind ebenfalls in der Wismarer Werft. Sie haben sich um die Elektronik der Zimmer gekümmert. Weitere 30 Einzelkabinen sollen folgen – die werden für den nächsten Fertigungsschritt gebraucht, erklärt Johannes Gößler, Geschäftsführer der Fertigmodule GmbH. Die will nicht nur für Kosten sorgen, sondern ein weiteres wirtschaftliches Standbein entwickeln – den Landbau – und damit für Einnahmen sorgen. „Wir sind an Hotelerweiterungen und Ferienhäusern dran“, berichtet er. Die Unterstützung dafür sei groß in der Region. Er hofft, seinen um die 170 Mitarbeitern schon bald positive Nachrichten verkünden zu können.

Fahrlässige Äußerungen

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (SPD) Quelle: Ginett Design

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) ist in Sorge um den Standort. „Aber ich weiß auch, dass Bund, Land, Banken, MV Werften und Genting daran arbeiten, dass die Werft unter den Schutzschirm kommt. Es ist fahrlässig, mit welcher Leichtfertigkeit manch politische Äußerung erfolgt, die ganzen Branchen, wie der Kreuzschifffahrt und dem Schiffbau, die Zukunft absprechen“, moniert Beyer. Jenen, die sich so äußern, sei offenbar nicht bewusst, wie viele Existenzen daranhängen. „Ich traue den Branchen zu, dass sie sich auf die neuen Bedingungen einstellen können und einstellen werden. Ich habe meinen Optimismus nicht verloren, dass die MV Werften eine Zukunft haben, denn die Vorteile der Werftstandorte in Mecklenburg-Vorpommern bestehen nach wie vor."

In dieser Woche haben die Erdarbeiten für die neue Werftanbindung begonnen. Einige Wismarer fragen angesichts der aktuellen Lage: Ist die überhaupt noch nötig? Die Stadtverwaltung sagt: „Ja. Die Straße bindet das gesamte Gewerbegebiet Wismar West an die Tangente zur A 20 an. Unabhängig davon, was im Gewerbegebiet passiert, ist eine Entlastung für den innerstädtischen Verkehr hier notwendig.“

Von Kerstin Schröder