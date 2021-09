Kritik an neuer Werfstraße in Wismar: Bürgermeister verteidigt Pläne

Wismar

Die neue Werftstraße nimmt Form an. Raupen bewegen Erdmassen, Bauarbeiter setzen Bordsteinkanten, an der Brücke wird gewerkelt. „Man sieht schon, was es werden soll“, sagt Wismars Bauamtsleiterin Nadine Domschat-Jahnke.

Kosten von 13,4 Millionen Euro

Die 1,2 Kilometer lange Werftstraße führt von der Kreuzung Lübsche Straße/Lidl-Einkaufsmarkt in Richtung Werft, parallel zum Schwarzen Weg und weiter bis zum Hagebaumarkt und Wendorfer Weg. „Aus jetziger Sicht belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 13,4 Millionen Euro“, so Stadtsprecher Marco Trunk. 90 Prozent werden gefördert.

Beyer: Straße soll Schwerlastverkehr aus der Stadt nehmen

Das Projekt Werftstraße wurde in Angriff genommen, als MV Werften mit dem Genting-Konzern im Rücken zu neuen Ufern aufbrach. Viel mehr Mitarbeiter, deutlich mehr Verkehr – die Stadt wollte auf den Boom reagieren. Jetzt befindet sich die Werft in einer Krise. Kritiker stellen daher den Sinn des Vorhabens infrage.

Dazu sagt Bürgermeister Thomas Beyer (SPD): „Das wird immer eine Industriefläche sein. Daher sind wir richtig gut beraten, diese Infrastruktur zu schaffen. Selbst wenn es für die Fläche eine andere Nutzung geben sollte, ein rein theoretischer Fall, den ich nicht herbeireden möchte, dann haben wir hier einen zusätzlichen Standortvorteil. Die Straße dient dazu, den Schwerverkehr aus der Stadt rauszubekommen. Genau dieser Zweck würde für jedes andere Unternehmen auch erfüllt werden.“

Die neue Werftstraße mit Brücke für Radfahrer und Fußgänger soll 2024 komplett fertig sein. Quelle: Heiko Hoffmann

In guten Zeiten wurden für die Straße werktags 3300 Fahrzeugen täglich vorhergesagt, bei einem hohen Anteil an Lkw-Verkehr. Daher wird die zweispurige Straße eine Breite von sieben Metern haben.

Vier Besonderheiten im ersten Bauabschnitt

Der erste Bauabschnitt der Werftstraße von der Lidl-Kreuzung bis Höhe Hagebaumarkt weist vier Besonderheiten auf. Erstens entsteht eine Brücke für Radfahrer und Fußgänger als Teil des Ostseefernradweges. Sie führt über die neue Straße und ist 34 Meter lang. Die Arbeiten sind voll im Gange, dreieinhalb Meter hohe Dämme vor und hinter dem Bauwerk wurden schon aufgeschüttet.

Die zweite Besonderheit ist in Höhe der Brücke eine Zufahrt zum Stahllager der Werft. Wenn der erste Abschnitt der Straße Ende 2022 fertiggestellt ist, so der Plan, kann der Großteil der Anlieferungen für die Werft über diese Zufahrt erfolgen.

Drittens wird oberhalb der Brücke ein Rastplatz für Radfahrer angelegt. Hier können sie sich ausruhen und haben einen Blick auf die Ostsee.

Die Brücke für Radfahrer und Fußgänger, Teil des Ostseefernradweges, wird 34 Meter lang. Quelle: Heiko Hoffmann

Die vierte Besonderheit ist ein asphaltierter Weg für Fußgänger, Radfahrer und Gartenbesitzer mit ihren Autos. Diese Mischverkehrsfläche beginnt unterhalb des Berufsschulzentrums und führt zum Schwarzen Weg. Für Gartenbesitzer werden an dem Weg Autostellplätze geschaffen. Die neue Straße ist dagegen ausschließlich für Lkw und Pkw.

Radfahrer müssen auf Umleitung ausweichen

Die Stadt will Ende des Jahres prüfen, ob diese Mischverkehrsfläche für Radfahrer freigegeben wird. Dann würde die weitläufige Umleitung über die Rudolf-Breitscheid-Straße entfallen. Der seit Dezember 2020 gesperrte Ostseefernradweg soll, so die Information der Stadt am Dienstag, „voraussichtlich im dritten Quartal 2022 freigegeben werden“.

Stadt und MV Werften mit Vertrag zur Straße

Der zweite Bauabschnitt der Werftstraße erstreckt sich vom Hagebaumarkt bis Höhe Haupteingang von MV Werften. Mit der Fertigstellung ist 2024 zu rechnen. Mit MV Werften sind nach Angaben der Stadt alle Grundstücksfragen geklärt. Es bleibe auch dabei, dass das Pförtnerhaus von MV Werften für den Straßenverlauf in Richtung Werft versetzt werde. Hansestadt und MV Werften hatten zum Bau der Straße einen öffentlich-rechtlichen Vertrag geschlossen. Danach beteiligt sich die Werft mit 600 000 Euro an den Kosten und stellt kostenlos Flächen zur Verfügung. Das ist immer noch aktuell, so die Stadt am Dienstag bei einer Baustellenbesichtigung.

79 Gärten wurden plattgemacht

Im Vorfeld der Straßenbauarbeiten waren 20 alte Garagen abgerissen und 79 Gärten plattgemacht worden. Ein größerer Teil der Kleingärten wurde nicht mehr bewirtschaftet. Wenn doch, wurden die Eigentümer entschädigt.

Ausblick auf weitere Baumaßnahmen im Umfeld

Zum weiteren Ausblick sagen Bürgermeister und Bausenator Michael Berkhahn (CDU), dass entlang der viel befahrenen Lübschen Straße die Kreuzungen Burgwall und Holzdamm ausgebaut werden. Dies geschehe im Anschluss an die Fertigstellung der Werftstraße. Der Knotenpunkt Burgwall soll den Anfang machen. Baubeginn wird kaum vor 2026 sein.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deutlich kürzer ist der Zeithorizont für die Verbindung der zukünftigen Werftstraße zu der Straße Hinter dem Lembkenhof. Hier beginnen in diesen Tagen die Arbeiten mit dem Einbau von Ver- und Entsorgungsleitungen. Danach wird die Fahrbahn asphaltiert, der Gehweg wird gepflastert. Im Frühjahr 2022 soll dieser Abschnitt fertig sein.

Von Heiko Hoffmann