Hinter verschlossenen Türen beantwortete die Wemacom, die in Nordwestmecklenburg seit 2018 den Breitbandumbau durchführt, die Fragen von rund 20 Bürgermeistern zur aktuellen Entwicklung in Sachen Internet. Die nichtöffentliche

Volker Buck und Torsten Speth, Geschäftsführung Wemacom Breitband GmbH, beantworteten die offenen Fragen der Bürgermeister und Bürgermeisterinnen. Quelle: WEMAG

Veranstaltung im Kreistagssaal der Malzfabrik war auf Druck des Städte- und Gemeindetages zustande gekommen. Lars Prahler, Vertreter für NWM in dem Gremium und Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen, hatte die Wemacom dazu aufgefordert. Die Gründe sind zum einen die erhebliche Verzögerung bei der Umsetzung des Breitbandausbaus und der Umstand, dass es sowohl bei den Kommunen als auch bei den Kunden etliche Fragen, aber kaum Antworten gab. Ursprünglich sollte der Ausbau Ende 2020 beendet sein, der zweite Termin war September 2021. Inzwischen betont die Wemacom, dass bis zum Frühjahr 2022 die Arbeiten weitestgehend abgeschlossen sein sollen. Aufgrund des öffentlichen Drucks in den vergangenen Wochen hatten die Kunden in Nordwestmecklenburg ein Schreiben erhalten mit dem möglichen Termin für ihren Anschluss. Spätestens Ende März soll alles laufen.

Drei Baustopps in Kalkhorst

Bürgermeister Dietrich Neick: „Es gab keine richtige Bauleitung für die Firmen, und wenn es Probleme gab, dann war die Kommunikation mehr als schwierig.“ Quelle: JULIANE SCHULTZ

„Wenn das so ist, dann bin ich zufrieden“, sagt Dietrich Neick, Bürgermeister der Gemeinde Kalkhorst. „Aber so wirklich glauben kann ich das nicht.“ Dreimal habe er auf dem Gebiet seiner Gemeinde einen Baustopp erlassen beim Breitbandausbau. „Es gab keine richtige Bauleitung für die Firmen, und wenn es Probleme gab, dann war die Kommunikation mehr als schwierig.“ Das habe er auch bei der Veranstaltung in Grevesmühlen noch einmal angesprochen. Dass in Kalkhorst und den Ortsteilen das schnelle Internet auch im Frühjahr kommenden Jahres noch nicht überall funktionieren wird, hat einen einfachen Grund. „In Groß Schwansee zum Beispiel hat der Tiefbau noch nicht einmal begonnen, haben die Planer sich das deutlich einfacher vorgestellt, als es wirklich ist.“ Er sei gespannt, wie die Wemacom dieses Problem lösen werde. Dass die Wemacom sich jetzt den Fragen der Bürgermeister gestellt habe, sei ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr aber auch nicht.

Lehrrohre für Glasfaserleitungen werden in der Rehnaer Straße in Grevesmühlen verlegt. Quelle: Michael Prochnow

Boltenhagens Grundschule surft bereits mit Breitband

Entspannter kann Raphael Wardecki die Situation betrachten. Die Grundschule des Ostseebades war als eines der ersten Gebäude im Landkreis mit Glasfaserkabeln angeschlossen und in Betrieb

Raphael Wardecki (30) ist seit zwei Jahren Bürgermeister des Ostseebades Boltenhagen. Den besten Blick auf seine Gemeinde hat er aus dem Turmzimmer des Kurhauses. Quelle: JULIANE SCHULTZ

genommen worden. Die Übertragungsraten in der Schule sind tatsächlich deutlich über dem, was sonst in Boltenhagen möglich ist. Die Zahl der angeschlossenen Haushalte jedoch ist auch dort noch überschaubar, wenn auch deutlich höher als im übrigen Kreisgebiet. „Wir haben als Bürgermeister jetzt einen Überblick über die aktuelle Situation und die Gründe für die Verzögerung bekommen.“ Insofern sei er zufrieden mit der Veranstaltung. Im Gegensatz zu früheren Aussagen, als allein die Pandemie als Grund für die Verzögerung des Ausbaus herhalten musste, räume die Wemacom jetzt ein, dass „der große Aufwand bei Genehmigung, Prüfung und Dokumentation“ eine große Rolle gespielt habe. „Nicht nur jeder Meter der Trasse, sondern auch jeder Gehäusestandort muss geplant, genehmigt, geprüft, abgenommen und dokumentiert werden. Bei diesen Prozessen sind nicht nur Gemeinden, sondern Amtsverwaltungen, Fachdienste der Landkreise, Landes- und Bundesbehörden sowie eine Vielzahl von Trägern öffentlicher Belange zu beteiligen und zu koordinieren“, teilt das Unternehmen mit.

6600 Kunden sind angeschlossen

Zum aktuellen Stand erklärte Volker Buck, Geschäftsführer der Wemacom: „Wir haben knapp 2000 Kilometer Trasse gebaut, 15 700 Hausanschlüsse tiefbauseitig fertiggestellt und inzwischen mehr als 6600 Kunden in die Anschaltung gebracht. Das ist unter den gegebenen Herausforderungen zwar ein guter Stand, wir wissen jedoch alle, dass wir zu diesem Zeitpunkt bereits viel weiter sein wollten.“

Dass nicht nur die Wemacom mit einem erhöhten bürokratischen Aufwand beim geförderten Breitbandausbau zu kämpfen hat, bestätigte Oliver Ulke, Referent Landespolitik beim Bundesverband Breitbandkommunikation: „Fehlende Digitalisierung und Standardisierung von Genehmigungsverfahren stellen deutschlandweit die regionalen Genehmigungsbehörden und Netzbetreiber vor große Herausforderungen, die vermeidbare Verzögerungen beim Glasfaserausbau mit sich bringen. Hier ist die neue Bundesregierung gefordert, Lösungen für die Beschleunigung und Digitalisierung der Verfahren zu finden, um ein höheres Ausbautempo zu ermöglichen. Dazu kommt, dass der ohnehin bestehende Fachkräftemangel durch die Corona-Situation zusätzlich verschärft wurde“, so der Referent.

