Kubb-Meisterschaft 2020 in Wismar: Stadt testet Bürgerpark für Großveranstaltungen

Nach Baden/ Zürich in der Schweiz und dem belgischen Antwerpen wird Wismar im kommenden Jahr Gastgeber der dritten European Kubb Championships, der Europäischen Kubb-Meisterschaft, sein. Sie wird an zwei Tagen am ersten Juli-Wochenende im Bürgerpark ausgetragen. In drei Wettbewerben ermitteln die Kubb-Verbände die Europameister: im Einzel, in Dreier- und Sechser-Teams. Mehrere hundert Aktive werden zu dem Turnier erwartet. Es findet in festivalähnlicher Atmosphäre statt. An der Premiere im Jahr 2018 nahmen acht Nationen teil ( Schweiz, Belgien, Deutschland, Schweden, Tschechien, Österreich, Italien und Spanien), ein Jahr später kamen Spieler aus England, Frankreich, Norwegen und den Niederlanden hinzu.

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) erwähnte die sportliche Großveranstaltung während der Bürgerschaftsdebatte zu einem Nutzungskonzept, das die Für-Wismar- und die FDP-Fraktion zeitnah für den Bürgerpark mit dem Haus des Gastes und der Reithalle einfordern. Beide Fraktionen verweisen in ihrer Begründung auf das integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das im Frühjahr fortgeschrieben wurde.

Konzept für Bürgerpark gefordert

Dort heißt es, dass insbesondere für Jugendliche ab 14 Jahre und für Junggebliebene Freizeitangebote in Wismar fehlen, etwa eine Eventhalle oder Flächen für Rockkonzerte, Orte und Plätze, an denen sich junge Leute auch nach 19 Uhr treffen können, Klubs und Diskotheken fürs Nachtleben. „Der Bürgerpark und die angrenzenden Gebäude haben das Potenzial, kulturelles Zentrum zu werden“, erklärte Marcel Schröder (Für Wismar). Die derzeitige unkontrollierte Form der Nutzung, unter anderem durch Jugendliche in den Abendstunden, führe zu solchen kostentreibenden Erscheinungen wie Vermüllung, Vandalismus und den Einsatz eines Sicherheitsdienstes.

Großveranstaltungen als Testprojekte

Die Hanseschau zieht 2020 vom Festplatz in den Bürgerpark. Damit stehen den Besuchern mehr Parkplätze zur Verfügung und die Aussteller können sich besser präsentieren. Quelle: Das AgenturHaus GmbH

„Der Bürgerpark wird schon jetzt vielfältig genutzt“, erklärte der Bürgermeister. Privatpersonen würden dort Volleyball spielen. Verschiedenste Veranstalter führen Feste durch. Zuletzt fand am 3. Oktober ein Drachenfest statt. Die Hanseschau zieht nächstes Jahr in den Bürgerpark. Sie soll im April als erste Großveranstaltung dort stattfinden. Die zweite folgt Anfang Juli mit der Kubb-EM. Das sind laut Beyer Testprojekte. Die Stadt will die Attraktivität und Durchführbarkeit, aber auch die Folgen für das Gelände ausprobieren. Die Erfahrungen sollen in ein Nutzungskonzept einfließen.

Vorschläge für Reithalle werden erarbeitet

Das Haus des Gastes ist vermietet. Es wird vom Phantechnikum genutzt, informierte der Bürgermeister. Bei der Reithalle haben die Mitarbeiter den Auftrag, Vorschläge für die weitere Nutzung zu erarbeiten. Verschiedene Wünsche und Vorschläge lägen vor. Diese seien aber nicht alle miteinander vereinbar und zum Teil nur mit sehr hohem finanziellem Aufwand umsetzbar. Bei einer Entscheidung sollten betroffene Interessengruppen einbezogen werden. Die bisherige Nutzung für Feiern und Musikveranstaltungen ist aufgrund der Wohnbebauung an der Lübschen Burg und der Festlegung als reines Wohngebiet nicht mehr möglich.

Nachnutzung des Geländes ist Teil des ISEK

Die Verwaltung halte ein Nutzungskonzept für den Bürgerpark und die angrenzenden Gebäude ebenfalls für notwendig. Deshalb sei die Weiterentwicklung und Nachnutzung des Geländes der ehemaligen Landesgartenschau Teil des ISEK. Allerdings sollte der Charakter als öffentliche Grün- und Erholungsfläche nach Ansicht der Verwaltung beibehalten werden. Neben dem Haus des Gastes und der Reithalle sei auch die Fläche des Festplatzes und der Parkplätze zu berücksichtigen.

Die Bürgerschaft folgte mehrheitlich dem Vorschlag der SPD-Fraktion, ein Nutzungskonzept im Rahmen der Umsetzung des fortgeschriebenen ISEK zu erarbeiten.

