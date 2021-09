Wismar

Ungewöhnliche Holzobjekte von einem ungewöhnlichen Menschen, titelte die OZ im Juli 2014 in einem Bericht über eine Ausstellung von Horst Wendt im Wismarer Baumhaus. Am liebsten arbeitete der Holzbildhauer mit der Band- oder Kettensäge. Nun ist der 87-Jährige in seiner Heimatstadt in Kröpelin verstorben. Er ist viele Jahre engagiertes Mitglied der Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde gewesen.

Nach einer Maurerlehre, einem Ingenieurstudium in Wismar und nach mehr als 15 Jahren im Wasser- und Küstenwasserbau hatte Horst Wendt den sicheren Job an den Nagel gehängt und ist seiner Leidenschaft, dem Arbeiten mit Holz, nachgegangen. Er begann eine Drechslerlehre bei einem Meister in Stralsund und richtete 1981 als privater selbstständiger Handwerker die Werkstatt ein.

Agil, freundlich und hilfsbereit

Als 50-Jähriger machte er seinen Meister. Dann kam die Wende und nach einem kurzen Intermezzo im öffentlichen Dienst die Rente. Nichtstun war nichts für ihn. Horst Wendt war zurück in die Werkstatt gegangen, hat aus dem Runden des Drechslers das mitunter Kantige der Kunst gemacht – und eine eigene Sprache im Holz entwickelt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Kreativität, mit der er dem von ihm bevorzugten Material Holz begegnete, hat Werke entstehen lassen, bei denen sowohl der Respekt gegenüber dessen natürlichem Gewachsensein erlebbar wird wie auch die Lust, ihm durch formende Bearbeitung weitere Geheimnisse zu entlocken. Und einiges davon wurde dann auch für manchen Kollegen oder manche Kollegin, die sich mit diesem Material auseinandersetzen, zum Impuls für eigene kreative Lösungen. So werden wir ihn in unserer Erinnerung behalten“, schreiben die Mitglieder der Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde in einem Nachruf.

„Er gehörte zu jener Art Menschen, deren Denken und Handeln nicht ausschließlich auf das eigene Wohlbefinden gerichtet ist und wir konnten uns viele Jahre an seiner Agilität, seiner Freundlichkeit und seiner Hilfsbereitschaft erfreuen.“

Von OZ