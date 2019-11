Künstler aus Hohen Viecheln legen ihr Buch „Tümpelkinder“ neu auf

Bad Kleinen

„Tilo hat einen eigenen Tierpark. Das ist ein Teich gleich hinter dem Dorf in den Wiesen …“, heißt es in dem Buch „Tümpelkinder“ von Britta und Horst Matthies. Die beiden bekannten Künstler aus Hohen Viecheln – er Schriftsteller, sie Malerin – haben ihr Gemeinschaftswerk neu aufgelegt und wollen es durch Ausstellung der gerahmten Originalillustrationen und Lesung der Öffentlichkeit näherbringen.

„Ursprünglich wurde der Titel bereits Mitte der 1990er-Jahre herausgebracht und ist längst vergriffen“, erklärt Britta Mathies. Deshalb hätten sie bereits 2017 eine nach den neuen Rechtschreibregeln überarbeitete Neuauflage initiiert. „Doch auch die ist bereits ausverkauft, weshalb wir nun in diesem Jahr eine zweite Auflage bei einer Druckerei in MV haben fertigen lassen“, so die Künstlerin.

Ehepaar arbeitet oft zusammen

Das Buch richtet sich an Kinder und Eltern, die sich für die kleinen Wunder interessieren, die in der fernen nahen Welt am Wegesrand oder aber an einem Tümpel im Feld zu entdecken sind, heißt es im Klappentext. Es ist geeignet ab fünf Jahren, erhältlich an ausgewählten Orten wie der Galerie hinter dem Rathaus Wismar oder dem Umweltpark Güstrow sowie in den Bibliotheken Pleplau und littera et cetera in Schwerin. „Von letzterer haben wir die Ausstellung hierher nach Bad Kleinen geholt“, erzählt Geertje Schumann, Tourismusmitarbeiterin der Gemeinde.

Jetzt sind die naturnah gezeichneten elf Bilder zu den Öffnungszeiten des Café Draegers im Veranstaltungsraum der Gästeinformation bis zum 29. Februar 2020 zu sehen. „Und natürlich ist das Buch ‚Tümpelkinder‘ auch hier erhältlich, ebenso wie elf weitere Titel von Britta Mathies – die meisten davon in Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann entstanden“, sagt Schumann. Als Höhepunkt gibt es am Sonnabend, dem 23. November zu „Tümpelkinder“ eine Buchlesung des Ehepaars Matthies – der Eintritt ist frei.

