Anne Ochmann, geboren 1962 in Bad Doberan, absolvierte eine Berufsausbildung zur Baufacharbeiterin, woran sich ein Studium der Bildhauerei/Keramik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee anschloss.

Marion Stille, geboren 1952 in Pritzwalk, Studium der Kunsterziehung und Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Studium der Malerei und Grafik an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, arbeitet seit 1980 als freischaffende Grafikerin und Malerin in Berlin.

Dieter Goltzsche wurde 1934 in Dresden geboren. Von 1952 bis 1957 studierte er an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden bei den Professoren Hans Theo Richter und Max Schwimmer. Seine überdurchschnittliche künstlerische Begabung veranlasste Max Schwimmer, ihn 1958 als seinen Meisterschüler an die Deutsche Akademie der Künste nach Berlin zu holen.

Von 1980 an lehrte er an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, 1992 wurde er dort als Professor für Malerei und Grafik berufen. Seit 1990 ist er Mitglied der Akademie der Künste. Sein Werk wurde mehrfach ausgezeichnet.

Die Ausstellung ist bis zum 10. Oktober zu sehen. Die Galerie Hinter dem Rathaus ist jeweils mittwochs bis samstags von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.