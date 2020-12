Kuhstall statt Klassenzimmer: Projekt von Schülern aus Neukloster ausgezeichnet

Neukloster/Kaarz

Schüler des Gymnasiums in Neukloster und des Landwirtschaftsbetrieb Kuhpon in Kaarz (Kreis Ludwigslust-Parchim) haben sich für ein Projekt zur Berufsorientierung zusammengeschlossen. Das ist inzwischen so erfolgreich, dass sie für „ Kuhstall kann Schule“ den ersten Preis beim bundesweiten Wettbewerb des Netzwerkes „ Schulewirtschaft“ gewonnen haben.

Schüler begeistern sich für Landwirtschaft

Beim Projekt geht es unter anderem darum, Schüler in den Beruf eines Landwirtes hineinschnuppern zu lassen. „In den letzten Jahren sind es immer mehr Schüler geworden, die bei uns auf den Hof gekommen sind. Das ist eine schöne Bestätigung für unser Engagement“, sagt Kuhpon-Ausbildungsleiterin Antje Maibach. Es sei immer wieder schön zu sehen gewesen, mit welcher Begeisterung die Schüler sich auf dem Hof ausprobiert und mal eine Kuh gemolken haben. So hätten viele ihre Scheu vor den großen Tieren und dem Beruf Landwirt verloren.

Die Schüler, die regelmäßig den Hof besuchen, tun dies während des Biologieunterrichts, der so nicht nur im Klassenzimmer, sondern auch im Kuhstall stattfindet. Zusammen mit Biologielehrerin Silke Hammersdorfer ging es so allein sechsmal im vergangenen Schuljahr in den Milchviehbetrieb. Dabei ging es thematisch unter anderem um die Fütterung der Tiere, Fruchtbarkeit, um das Melken und den Beruf des Landwirtes im Allgemeinen.

Jury würdigt Engagement der Landwirte

Die Jury des „ Schulewirtschaft“-Preises würdigt das Engagement so: „Kuhpon ermöglicht Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften einen realistischen Einblick in einen modernen Landwirtschaftsbetrieb. Die Aktivitäten schlagen eine Brücke zwischen Schulunterricht und beruflichem Alltag. Sie umfassen Betriebserkundungen, Schulpraktika und Ferienjobs. Auf den Berufsmessen präsentiert das Unternehmen seine Ausbildungsangebote und weckt Interesse an einer landwirtschaftlichen Karriere.“

Seit 2012 zeichnet das Netzwerk „ Schulewirtschaft“ mit einem Wettbewerb, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, vorbildliches Engagement für berufliche Orientierung und den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt aus. Die Kategorie „Unternehmen“ zeichnet Betriebe aus, die sich für die beruflichen Perspektiven von Jugendlichen engagieren. Eine Jury aus Vertretern von Bundesministerium, Hochschule, Schule und Wirtschaft ermittelte die Preisträger.

Von Michaela Krohn