In der Veranstaltungsreihe „Kultursommer in Nordwestmecklenburg“ findet am 28. August nicht nur ein Kreativmarkt mit Kunsthandwerk auf dem Mühlengelände in Bad Kleinen am Schweriner See statt. Es gibt auch eine Ausstellung, Unterhaltung für Kinder und Livemusik. Das Programm im Überblick.