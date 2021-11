Wismar

Es war ein fulminantes, landkreisübergreifendes Projekt, das in diesem Sommer über 80 Künstlerinnen und Künstler an insgesamt 25 verschiedenen Kunstorten über die Grenzen des Landkreises Nordwestmecklenburg hinaus gestalteten. Kürzlich endete das erste Kulturfestival „Kultur on Air“, initiiert vom Kunst- und Kulturrat Nordwestmecklenburg in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Kreative MV, dem Landesverband für Kultur- und Kreativwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, mit einer Podiumsdiskussion im Zeughaus in Wismar.

125 000 Euro von Bund und Landkreis

Ermöglicht wurde das Festival durch eine Förderung aus dem Programm Kultursommer 2021 der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), sowie dem Landkreis Nordwestmecklenburg. Insgesamt kamen 125 000 Euro zusammen.

Der erste Nordwestmecklenburger Kultursommer „Kultur on Air“ wurde in Wismar mit einer Podiumsdiskussion abgeschlossen. Das Format soll weiterentwickelt werden, waren sich alle Anwesenden einig. Quelle: Manuela Heberer

Besonders für die Unterstützung des Landkreises bedankte sich Miro Zahra, Sprecherin des Kunst- und Kulturrates NWM und Projektleiterin, bei der Abschlussveranstaltung im Zeughaus. „Wir brauchen übergreifende Veranstaltungsreihen für mehr Öffentlichkeit und Sichtbarkeit unserer Kulturszene.“ Zahra plädierte für die Entwicklung einer Marke „Kultur on Air“, die Aufmerksamkeit über die Landkreisgrenzen hinaus generieren soll. Es ginge dabei auch um die Anbindung an die Metropolregion Hamburg, um auch Kunstpublikum von weiter her nach Mecklenburg zu holen.

Originelles Konzept für die Marke „Kultur on Air“

Dieser Ansatz wurde vom zweiten stellvertretenden Landrat Nordwestmecklenburgs, Ingo Funk, begrüßt. Es gelte, die in diesem Sommer gemachten Erfahrungen zu nutzen, um ein originelles Konzept zu entwickeln. Dass so ein Konzept gut durchdacht sein muss, machte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer deutlich. „Um in der Metropolregion Hamburg zu überzeugen, brauchen wir ein klares Profil und Alleinstellungsmerkmal“, sagte er.

Auf der Abschlussveranstaltung in Wismar ging es auch um die Idee einer regionalen Kulturentwicklungsachse Wismar–Schwerin–Ludwigslust, die sich durch herausragende Kultur- und Innovationsorte in der Metropolregion Hamburg als „Kulturparktrasse Westmecklenburg“ etablieren soll.

Workshop am 29. November

Der Kreiskulturrat Ludwigslust-Parchim und Kreative MV laden für die weiterführende Konzeption einer „Kulturroute Westmecklenburg“ zu einem gemeinsamen Workshop am 29. November ins Rathaus Ludwigslust ein: „Kulturakteure und Verwaltungsmitarbeitende aus ganz Westmecklenburg sind willkommen“, kündigt Corinna Hesse vom Landesverband Kreative MV an. „Ziel ist es, landkreisübergreifende Kulturmanagement-Strukturen voranzubringen, um langfristig stärker zu kooperieren.“ Interessenten können sich unter kontakt@kreative-mv.de anmelden.

Von Annett Meinke