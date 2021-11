Kunst, Kultur und Sport in und um Wismar: Absagewelle durch Corona

Wismar

Statt „Leise rieselt der Schnee“ heißt es in diesen Tagen „Laut hagelt es Absagen“. Hintergrund ist die neue Corona-Landesverordnung und die Einstufung des Landes in der Corona-Ampel auf Orange. Wenn es nicht zu Absagen kommt, dann sind es Verschiebungen oder strenge Regeln, auf die sich die Bürger einstellen müssen. Das betrifft Kulturveranstaltungen, Konzerte und den Vereinssport. Ein Überblick.

Abgesagt ist die „Steern Wiehnacht“. Den nostalgischen Adventsmarkt hat Petra Lubiger vom Wismarer Brausekontor am Samstag geplant. In seiner ursprünglichen Form wird er aber nicht mehr stattfinden. „Wir lassen den Brausekontor lange auf und ihr könnt auch bei den umliegenden Geschäften Adventsshoppen. Wir werden euch trotzdem weihnachtlich verzaubern – natürlich nach allen Regeln der Kunst und mit Abstand“, schreibt sie auf Instagram.

Wollte zum dritten Mal die „Steern Wiehnacht“ organisieren: Petra Lubiger. Quelle: Nicole Hollatz

Einen Tag später wollten Nicole und Sebastian Hollatz zu „Advent in den Höfen“ einladen. Nachdem das weihnachtliche Treiben bereits im vergangenen Jahr aufgrund von Corona nicht stattfinden konnte, muss es auch dieses Mal abgesagt werden. „Shopping ist erlaubt mit Maske und Abstand. Als Kulturveranstaltung hätten wir 2Gplus umsetzen müssen. Bei der derzeitigen Überlastung der Teststationen ist das nicht machbar“, erklärt Nicole Hollatz.

Da es ein verkaufsoffener Sonntag in Wismar ist, öffnen viele Teststationen 10 bis 16 Uhr. „So können die Leute in der Stadt shoppen und sich mit Maske und Abstand weihnachtlich inspirieren lassen. Konsum ist erlaubt, Kultur mussten wir streichen. Das wäre nicht der Gedanke von Advent in den Höfen. Sehr schade“, bedauert sie.

Gehören zu den Akteuren von „Advent in den Höfen“: Sahar Nasiri (Frauentreff), Anke Hoffmann und Simone Pundt (Café Sisters), Susanne Brügemann (Keramikmalwerkstatt), Sandra Kriegsmann (Café Eigensinn) sowie Sebastian Hollatz mit seiner Hängepyramide (v.l.). Sie bedauern, dass die Veranstaltung nun nicht stattfinden kann. Quelle: Nicole Hollatz

Ruhiger wird es auch im Wismarer Theater und in der Georgenkirche. Nachdem bereits der für heute Abend (26. November) angesetzte Soul-Blues-Abend mit Abi Wallenstein und Boogielicus im Theater auf den 1. Juli 2022 verschoben wurde, trifft es auch Fans von Heinz Rudolf Kunze. Die Veranstaltung war am Samstagabend um 20 Uhr in der Georgenkirche geplant. Auch die muss aufgrund der durch die Landesverordnung festgelegten Kapazitätsgrenzen verschoben werden. Der Ersatztermin wird noch bekannt gegeben.

Von Verschiebungen betroffen sind auch das Kabarett „Es lockt das Weib, doch bockt der Leib“ mit Peter Vollmer (vom 1. Dezember auf den 2. September 2022) sowie „Illusionen – Schneller als die Zeit“ mit Magier und Großillusionist Felix Jenzkowski (vom 17. Dezember auf den 16. Dezember 2022). Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Komplett abgesagt werden muss dagegen die Adventskaffee-Reihe der Niederdeutschen Bühne Wismar, die am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende im Zeughaus stattfinden sollten. Auch die Familienvorstellung des Weihnachtsmärchens „Die Weihnachtswichtel“ am 5. Dezember kann nicht gezeigt werden.

Ebenfalls abgesagt wurden das Weihnachtsmärchen für Kitas und Grundschulen. Ebenso werden Baumann und Clausen ihre Fans nicht auf der Bühne erfreuen. Das Duo wollte am 18. Dezember die Lachmuskeln strapazieren. Es wäre bereits ein Nachholtermin aus dem Februar gewesen, nun ist er komplett abgesagt. Die Tickets der gecancelten Termine werden an den jeweiligen Vorverkaufskassen erstattet.

Ein Bild aus besseren Tagen ohne Corona: der Chor der Hansestadt Wismar. Auch er musste sein traditionelles Weihnachtskonzert absagen. Quelle: privat

Im 70. Jahr seines Bestehens hatte auch der Chor der Hansestadt Wismar vor, mit Konzerten unter dem Motto „Jubilate – Sei(d) uns gegrüßt …“ zu erfreuen. Das erste sollte traditionell am ersten Adventssonntag im Bürgerschaftssaal des Rathauses stattfinden. „Unter den gegeben Umständen und den strengen Regeln ist es uns nicht möglich, das bedauern wir sehr“, erklärt Dr. Torsten Pohley. Alle anderen Konzerte sollen nach jetzigem Stand allerdings stattfinden: am 5. Dezember um 15 Uhr in der Kirche Jesendorf, am 17. Dezember um 17.30 Uhr in der Johanneskirche Wendorf und am 18. Dezember um 16 Uhr in der Heiligen-Geist-Kirche. Erklingen werden stimmungsvolle alte und neue, deutsche und internationale Weihnachtslieder.

Regeln in kulturellen Einrichtungen

Strengere Regeln gibt es ab sofort auch in kulturellen Einrichtungen der Stadt Wismar. „In der Bibliothek, im Stadtarchiv, im Museum und im Theater gilt die 2G-plus-Regel“, verdeutlicht Stadtsprecher Marco Trunk. Der Zutritt werde nur noch Personen gewährt, die den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung oder einer Genesung erbringen können und zusätzlich einen negativen Corona-Test, der nicht älter ist als 24 Stunden (oder eines PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden), nachweisen können. Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahre müssen lediglich einen negativen Corona-Test nachweisen, unter Siebenjährige sind davon befreit.

Die 2G-plus-Regel betrifft ebenso den Vereinssport. „Sie gilt für Sportlerinnen und Sportler, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für den Jugendsport gelten die bisherigen Regeln fort“, so Trunk.

Fest steht zudem, dass die beiden geplanten Heimspiele der 1. Herrenmannschaft des FC Anker Wismar ausfallen. „Nachdem uns die SG Dynamo Schwerin bereits am Mittwoch informierte, dass das den 11. Dezember geplante Spiel abgesagt wird, gab es am Donnerstagmorgen auch die Info vom SV Waren 09, dass sie das Spiel für den jetzigen Samstag, absagen“, erklärt Tom Brügger, Vizepräsident des FC Anker Wismar. „Damit steht fest, dass es vor der Winterpause kein Heimspiel mehr im Kurt-Bürger-Stadion geben wird.“ Das geplante Auswärtsspiel am 3. Dezember beim Güstrower SC werde eventuell auch ausfallen, eine offizielle Bestätigung stehe hier aber noch aus.

Weihnachtskonzerte der Kreismusikschule

Am kommenden Sonntag beginnen die traditionellen und beliebten Weihnachtskonzerte der Kreismusikschule „Carl Orff“. Auch in der Stadthalle Neukloster wird es am kommenden Sonntag, 28. November, festlich – allerdings nur für Geimpfte oder Genesene, die sich zusätzlich testen lassen haben. Tanz, Gesang und Schauspiel, Weihnachtsklänge von Klassik über Swing bis Weltmusik, instrumentale Beiträge für Jung und Alt, besinnlich, schwungvoll oder festlich: „Sämtliche Konzerte und Veranstaltungen der Kreismusikschule finden ab sofort unter der 2G-plus-Regelung statt“, teilt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Franziska Kraft, mit.

Marthe Haevernick und Henny Freund proben für die Weihnachtskonzerte der Kreismusikschule „Carl Orff“. Quelle: Henry Martin

Gültig seien dabei neben Zertifikaten aus Testzentren auch vor Ort unter Aufsicht durchgeführte tagesaktuelle Selbsttests, die mitgebracht werden müssen. „Für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre gilt als Übergangsregelung der Status geimpft beziehungsweise getestet. Sie benötigen also nur einen tagesaktuellen Test“, so Franziska Kraft weiter. Der Eintritt für die Konzerte kostet für Erwachsene fünf Euro, für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre drei Euro, unter Siebenjährige haben freien Eintritt. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen ist eine Voranmeldung notwendig. Karten können per Mail unter info@kms-nwm.de reserviert werden.

Weitere Weihnachtskonzerte finden am 28. November um 17 Uhr im Grevesmühlener Gymnasium, am 5. Dezember um 15 Uhr in den Gymnasien in Schönberg und Gadebusch und am 12. Dezember ebenfalls in der Herrnburger Schule und in der Aula der Kreismusikschule in Wismar statt.

Von Jana Franke und Nicole Hollatz