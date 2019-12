Kunst für über 12 000 Euro in Wismar versteigert

Wismar

Es fing so gut an bei der 21. Kunstauktion der Gemeinschaft Wismarer Künstler und Kunstfreunde am Freitagabend in der Gerichtslaube des Wismarer Rathauses. Mehr 60 Gäste waren zur Traditionsveranstaltung gekommen. Und der erste Aufruf des Abends, Rainer Kessels Bronzefigur „Windsbraut“, ging für 2400 Euro weg. Viel Geld, aber der Startpreis war vergleichsweise niedrig angesetzt.

„Ein guter Einstieg! Mit einem Verkauf zu starten ist besser als ohne“, witzelte Moderator Christoph Wohlleben, der sein spärliches Kunstwissen wie gewohnt durch viel Charme und gute Moderation ausglich.

Kunst zum Schnäppchenpreis

Und dabei wird der Wert für Kessels Werk mit Glück steigen. Die „Windsbraut“ wird bald in groß auf der Strandpromenade in Wustrow stehen, verriet der Künstler vor Auktionsbeginn. Aber so ging es manch einem Werk bei der Auktion. Es wechselte zum Einstiegspreis den Besitzer.

Spannende Bieterduelle gab es nur bei wenigen Werken und ausschließlich bei niedrigen Einstiegspreisen. Beispielsweise erwartungsgemäß bei Udo Scheel. Die Lithografie „Café Noir“ (Startpreis 250 Euro) wurde für 370 Euro verkauft. Seine zweite Lithografie des Abends bekam beim Startpreis von 250 Euro den Zuschlag.

Weniger Umsatz als 2018

Nur zwei Werke über 1000 Euro wurden ersteigert, beides Mal Bronzefiguren von Rainer Kessel. In der regulären Versteigerung wurden so 11 375 Euro umgesetzt, 21 der 54 Lose wurden ersteigert.

Kein Vergleich zur Auktion 2018, in der die Galerie den Rekorderlös von fast 20 000 Euro erzielte. „Aber das war auch ein außergewöhnliches Ergebnis, jetzt liegen wir im Schnitt und sind zufrieden“, dankte Brigitte Neugebauer-Winkler vom Verein.

Dabei stimmte alles: guter Rotwein, gute Atmosphäre, gute Auswahl. Und das Buffet, das Künstler und Freunde des Vereins und der Galerie Hinter dem Rathaus seit Jahren zaubern, ist genauso kunstvoll und genussreich wie die angebotene Kunst. „Ein Kompliment an die Gemeinschaft Wismarer Künstler“, lobte und dankte Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) als Schirmherr der Auktion.

Rekord bei „Amerikanischer Versteigerung “

Einen Rekordumsatz erzielte das Stadtoberhaupt bei der „Amerikanischen Versteigerung“. Beyer schwang bei dieser besonderen Versteigerung für den guten Zweck traditionell den Hammer. „Sie können für fünf Euro das Bild erwerben“, erklärte er den Gästen. Der Haken: die fünf Euro wandern als Gebot sofort in den Hut und sind weg. Wer klug ist, sammelt das Jahr über schon die Scheine!

„Der, der zuletzt fünf Euro gibt, hat das Bild!“, so der Bürgermeister weiter. Der Erlös dieser „Amerikanischen Versteigerung“ ist jedes Jahr für einen guten Zweck, dieses Jahr kann sich der Integrationstreff im Mehrgenerationenhaus des DRK am Friedenshof über die Spende freuen.

Bieterduelle bei Angelika John

Das Bild „ Wismar – Frische Grube“ der 2016 viel zu früh verstorbenen Wismarer Künstlerin Angelika John hatte es bei der „Amerikanischen Versteigerung“ den Gästen offensichtlich angetan. „Zum Ersten, zum Zweiten, ...“ Und immer, wenn Thomas Beyer das bindende „zum Dritten“ sagen wollte, schossen mindestens drei Hände jeweils mit dem Fünf-Euro-Schein in die Luft. Beyer forderte jeden davon ein!

So stieg der Inhalt der Hüte schnell auf 875 Euro. „Ein Rekordergebnis!“, dankte Thomas Beyer. Am Ende bekam Jens Kumpe den Zuschlag – er hat in dem abgebildeten Haus seine Praxis.

