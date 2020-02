Kunst in Nordwestmecklenburg soll wie Wirtschaft gefördert werden

Wismar

Sollen Kunst und Kultur für mehr Lebensqualität in Nordwestmecklenburg sorgen? Ja, findet die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Sie bringt deshalb zwei Anträge in den Kreistag ein: Zum einen sollen die regionalen Künstler und Arbeiten besser auf der Homepage des Landkreises platziert werden. So würden mehr Leute darauf aufmerksam gemacht. Für eine noch stärkere Vermarktung sollten die Angebote außerdem in die Projekte der Metropolregion Hamburg einbezogen werden. Und da Kunst auch ein Wirtschaftsfaktor sei, soll die Wirtschaftsfördergesellschaft des Kreises die kreativen Ressourcen als Entwicklungsmarkt und Zukunftsbranche unterstützen und die Zusammenarbeit mit Unternehmen ankurbeln.

Talentförderung in Jugendkunstschule

„Der Kreis Nordwestmecklenburg verfügt über eine lebendige und vielfältige Kunst- und Kulturszene. Kunst und Kultur werden jedoch bisher zu wenig als positive Kraft für regionale Entwicklung erkannt und ihre Potenziale kaum effizient genutzt“, sagt Miro Zahra (Grüne), stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultur. Die Kunst- und Kulturschaffenden sollten besser vernetzt werden und Schüler die Möglichkeit haben, sich überall, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, künstlerisch zu bilden.

Der zweite Antrag dreht sich um die Talentförderung – als Berufsorientierung in kreativen Berufen. Bündnis 90/Die Grünen möchte prüfen lassen, in welcher Form eine Jugendkunstschule die bisherigen Angebote in diesem Bereich sowohl durch die Erweiterung des Bildungsprofils wie auch durch eine Abdeckung in der Fläche ergänzen könnte. Sie schlägt vor, eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung einer dezentralen Jugendkunstschule in Auftrag zu geben.

Der Kreistag trifft sich am 20. Februar ab 17 Uhr in der Malzfabrik Grevesmühlen.

Von OZ