Vom Hobbykünstler bis zum professionellen Bildhauer oder hauptberuflichen Fotografen – bei „Kunst:Offen“ präsentiert sich seit jeher die Künstlerszene in all ihren Facetten. Kunsthandwerker und Künstler öffnen die Türen ihrer Ateliers, Werkstätten und Galerien für interessierte Besucher. Da die traditionelle Veranstaltung in diesem Jahr zu Pfingsten pandemiebedingt abgesagt werden musste, gibt es am kommenden Wochenende, dem 21. und 22. August, einen Nachholtermin.

In Wismar lädt unter anderem der Maler Manfred W. Jürgens in seine Galerie in der Goethestraße 4 ein, an beiden Tagen von 10 bis 19 Uhr. Er machte mit zeitgenössischen Bildnissen von Altkanzler Helmut Schmidt, Till Lindemann von Rammstein sowie von Prostituierten in Wismar von sich reden. Für ihn war die coronabedingte Zurückgezogenheit eine anregende Pause, wie er sagt. Der Vertreter des Neuen Realismus hat sie nicht nur kreativ genutzt, sondern auch zur Erweiterung seiner Galerie. „Aus drei mach sechs Räume mit Portraits, Stillleben und Landschaften in Lasurtechnik auf Leinwand auf Holz“, berichtet der 64-Jährige.

„Kunst:Offen“ in Region Wismar Beckerwitz, Schulzenhufe 5: Siglinde Brücken-Gordetzki zeigt maritime Gartenkeramik und Holzarbeiten vom Ostseefrüchtchen, Ölmalerei und Näharbeiten: Sa+So 11-17 Uhr Dambeck, Töpferweg 1: Keramik von Christiane Gregorowius und Blumenarrangements von Hanna Dittrich Sa+So 11-18 Uhr Insel Poel: Galeriecafé mit Fotogemälden von Claudia Drossert. Sa+So 12-16 Uhr Klabauterfrau-Keramik, Am Schwarzen Busch, Zum Reetmoor 83d: Ausstellung und Herstellung von Gebrauchs- und Gartenkeramik in maritimen Farben mit dezenten maritimen Dekoren. Ausstellung von unterschiedlichem Kunsthandwerk. Sa+So 11-17 Uhr Kalsow, Nr. 7: Strandgut-Keramik, Astrid Rohmer zeigt Einzelstücke in der japanischen Raku-Technik, gedrehtes Steinzeuggeschirr und Spiegel-Fliesenvariationen in der Raku-Technik. Sonntag 14 Uhr Rakubrand-Vorführung. Sa+So 11-18 Uhr Madsow: Malerin Annette Mamerow-Brümmer präsentiert großformatige Malerei von Landschaften, Stillleben und Porträts sowie Miniaturenmalerei, ebenso Dekoration und anderes aus Filz. Frank Döhler stellt Reliefs, kleinere Skulpturen und Wappen aus eigener Steinbildhauerei aus. Sa+So 11-18 Uhr Neuhof (Gemeinde Bobitz), Neuhofer Weg 3: Frank Streif zeigt Kettensägenskulpturen, rustikale Holzmöbel und (Wild-)Tierfotografie. Sa+So 10-18 Uhr Neu Nantrow, Nr. 10: Frauke Goldhammer bietet extravagante handgefertigte Damenmode, Stoffe und Nähzubehör, alte, aufbereitete Kleinmöbel und eine handgefertigte Kinderkollektion an. Sa 11-18 Uhr, So 10-16 Uhr Niendorf (Gemeinde Boiensdorf), Dorfstraße 6: Roswita Greßmann zeigt individuell gestaltete Gartenkeramik, Skulpturen und Stelen in unterschiedlichen Techniken. Sa+So 10-17 Uhr Wismar: Alte Löwenapotheke, Bademutterstraße 2: Manja Kunow zeigt neue Werke (Acryl, Kreide, Collagen) und Fotos. Sa 14-18 Uhr, So 11-18 Uhr Ateliergalerie Weyer, Bliedenstraße 36: zeitgenössische Malerei und Grafik von Anja Weyer. Sa 10-12 Uhr und nach Absprache. Bademutter-Galerie, Breite Straße 39: Ausstellung „Crazy Momente“ – Fotografie und Objekte von Tine Schmidt und Heike Seyer. Sa+So 10-18 Uhr Kollektiv Neustadt, Neustadt 40: Kathrin Lauckner, Lina-Maria Köhn und Maria Konschake mit Illustrationen, Schmuck, Objekten und Fotografie. Sa 10-18 Uhr, So 10-16 Uhr Kunsthandwerk in der Garage, Kleinschmiedestraße 5: Töpferin Karin Auerbach, Sa+So 10-17 Uhr Eine interaktive Karte mit einem Tipp für eine Künstlertour durch Nordwestmecklenburg sowie allen Teilnehmern gibt es im Internet auf www.ostseeferien.de/aktivitaeten/genuss-und-kultur/kunst-offen

In lichten Räumen präsentiert er eine Auswahl seiner Werke – Portraits von Mensch und Tier, Stillleben und Seestücke –, täuschend schön und nicht selten verstörend. „Die realistische Malerei will die Dinge des Lebens präzise darstellen, so wie sie sind, ohne Schönfärberei“, erklärt der Künstler. „Doch was ist überhaupt Realismus? Über diese Frage streitet sich die Fachwelt. Denn mag der Künstler etwas auch noch so „lebensecht“ darstellen, so trägt sein Bild doch immer die eigene Handschrift. Jede Malerei ist eine Abstraktion, so auch der Realismus.“

Die Schöpferin des Skulpturenwegs am Salzhaff öffnet Hofgalerie

In Vogelsang, Gemeinde Neuburg, unweit der B 105, empfängt die Diplom-Keramikerin Dörte Michaelis Besucher in ihrer Hofgalerie. Ihr Markenzeichen sind Arbeiten aus Klinker-Feinsteinzeug. In ihrer Ausstellung zeigt die Künstlerin kleine und große Skulpturen, Feen, Tiere, Brunnen, Boden- und Wandgestaltungen, Services und andere keramische Objekte. Auch Bilder und Zeichnungen sind zu sehen sowie Funktionales und Verspieltes aus Keramik, Porzellan, Klinker, aber auch aus Metall, Glas und Beton.

Künstlerin Dörte Michaelis mit ihrer Skulptur „Junge mit Vogel“ nahe dem Dorf Vogelsang Quelle: Haike Werfel

Zahlreiche Werke von Dörte Michaelis finden sich im öffentlichen Raum. Eine ihrer aktuellsten Arbeiten ist der Skulpturenweg am Salzhaff. „Für den habe ich im vergangenen Jahr die Figuren und Bänke erstellt. Er führt auch hier in Vogelsang vorbei“, sagt sie. In der Nähe ihres Heimatortes steht ihre Skulptur „Junge mit Vogel“.

Die Künstlerin bietet Hobbykeramikern an, sie individuell zu beraten. „Ich begleite sie von der Idee bis zur kompletten Fertigstellung der Arbeit.“ Dazu können Interessenten Intensiv-Kurse buchen und/oder in der Ferienwohnung im „Vogelhaus“ Urlaub machen. Am kommenden Wochenende ist Dörte Michaelis an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr für Interessierte da.

Filz- und Textilkünstlerin empfangen Besucher

Eine regelmäßige Teilnehmerin an der Kunst:Offen-Aktion ist Martina Weiß in Heidekaten, Gemeinde Blowatz. Im hölzernen Pavillon und auf dem Hof präsentiert sie Filz-Seiden-Bekleidung, Hüte und phantasievolle Sitzkissen sowie ungewöhnliche Strick-Patchwork-Bekleidung und Patchwork-Decken der Textilkünstlerin Annette Ebel. Auf dem wunderschönen Gelände in Heidekaten 1b gibt es für die Besucher zudem viele Filzobjekte und Sprüche zu entdecken. Auch die Filzwerkstatt ist offen, hier können sich Interessierte für einen Filzkurs anmelden.

Karla im Filz-Seiden-Top und mit Filzfisch Quelle: privat

Kinder und Erwachsene sind eingeladen, selbst mit einer Kardiermaschine Schafwolle zu kämmen und die drei Schafe sowie den Kater des Hofes zu streicheln.

Martina Weiß wird aus ihrem Buch „Du musst das Leben nicht verstehen“ lesen. Von 2000 bis 2018 sprach sie mit Menschen ihrer Umgebung, meist Zugezogenen, über die Themen des Lebens wie Alltag, Partnerschaft, Kinder, Selbstverwirklichung und den Umgang mit Krisen. Zu den Protagonisten gehört auch der Maler und Grafiker Rolf Möller.

Am Sonntag musizieren zwischen 12 und 15 Uhr Sandra Wendt und Klaus Lorbeer mit ihrer Band „Sunshyne“ auf dem Hof oder im Pavillon Salon. Gäste sind an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr willkommen. Die Gastgeberin weist darauf hin, dass die Straße von Groß Strömkendorf nach Blowatz noch gesperrt ist. Die Umleitung führt über Krusenhagen und Alt Farpen.

Von Haike Werfel