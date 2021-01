Grevesmühlen

Sven Eggers ist so etwas wie das Paradebeispiel für die Kunst- und Kreativbranche in Nordwestmecklenburg. Er verbindet Kunst, Kreativität und Handwerk mit seinen beeindruckenden Holzskulpturen, die der Grevesmühlener in Mallentin anfertigt. Denn die Branche besteht mitnichten

nur aus Musikern, Malern und Schauspielern. Vielmehr verbindet der Begriff Künstler, Gewerke, Handwerker, Buchautoren und viele andere Bereiche, die sich mit Kunst und Kreativität beschäftigen. Der Tischlermeister, der die Ideen eines Künstlers umsetzt, gehört ebenso dazu wie der Metallbaubetrieb, der Skulpturen anfertigt, der Verlag, der die Bücher der Autoren veröffentlicht und viele andere, die direkt oder indirekt mit Kunst- und Kultur zu tun haben. Mehr als 1000 Männer und Frauen sind in dem Bereich im Nordwestkreis beschäftigt, ein Drittel davon sozialversicherungspflichtig im Angestelltenverhältnis. Laut einer Studie beträgt der Jahresumsatz dieser Branche in Nordwestmecklenburg rund 60 Millionen Euro, zum Vergleich: Hamburg setzt 11 Milliarden Euro in diesem Bereich um.

Stück für Stück entsteht eine 3,50 Meter hohe Skulptur, Sven Eggers aus Grevesmühlen in seiner Werkstatt in Mallentin. Quelle: GVM

Kreativschaffende suchen eine Community

An Hamburg wollen sich die Nordwestmecklenburg nicht messen, aber im Rahmen der Entwicklung der Metropolregion soll Westmecklenburg und damit auch der Nordwestkreis besser vernetzt und gestärkt werden. Die Studie soll die Grundlage bilden. „Wenn wir es schaffen, das Netzwerk auszubauen, dann haben wir schon einen Anfang gemacht“, sagt Miro Zahra vom Künstlerhaus Plüschow und Mitglied der Bündnis 90/Die Grünen im Kreistag.

Das steckt hinter der Studie Ansprechpartnerin ist Corinna Hesse, Kreative MV-Landesverband Kultur- und Kreativwirtschaft Mecklenburg-Vorpommern e.V., Das Projekt Wirtschaftsförderung 4.0 hat in Kooperation mit Wirtschaftsfördergesellschaften, Regionalentwicklern und Kreativ-Netzwerken eine branchenspezifische Ansiedlungsstrategie und -kampagne für die Kultur- und Kreativwirtschaft in ländlichen Regionen, Stadtrandlagen und Zentren entwickelt. Unter anderem wurde ein Strategie- und Kampagnenkonzept erstellt, um mehr innovative Kreativunternehmen anzusiedeln, hochwertige, wissensbasierte Arbeitsplätze zu schaffen und die Fokusregion durch zielgruppenspezifisches Standortmarketing zu stärken. Fragen an:038843/82 41 87

Der Nordwesten biete für die Branche beste Voraussetzungen. Denn wie Corinna Hesse vom Silberfuchs-Verlag, der die Studie erstellt hat, erklärt, „suchen Kreativschaffende stets eine Community. Sie gehen in der Regel nicht in den freien Raum. Deshalb muss sichtbar sein, was es vor Ort alles gibt.“ Dass das in Nordwestmecklenburg eine ganze Menge ist, ist unbestritten. Aber arbeiten Künstler auch mit Handwerkern und anderen Firmen zusammen? Kennen Sie sich überhaupt? Wissen die Beteiligten überhaupt, welche Möglichkeiten es gibt in der Region? Kennt der Metallbaumeister die Künstler aus dem Nachbarort, die nach Chancen suchen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen?

Kreisverwaltung fehlt das Personal

Denn genau das sei eines der Probleme, so Miro Zahra. Zwar gebe es Netzwerke von Künstlern, aber die seien begrenzt, denn die Branche der Kunst- und Kreativschaffenden umfasse sehr viel mehr. „Wie gesagt, wie müssen einen Anfang machen, um die Szene zu verbinden.“

Hilfe von der Kreisverwaltung können die Beteiligten vorerst nicht erwarten. Wie der zuständige Fachdienstleiter Roland Finke erklärte, sei nach den jüngsten Stellenstreichungen durch den Kreistag aktuell kein Personal vorhanden, um sich um solche Entwicklungen zu kümmern. „Wir haben einfach niemanden, der sich um Fördermöglichkeiten in diesem Bereich kümmern oder zu Sitzungen gehen kann.“

Von Michael Prochnow