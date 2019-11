Land gibt 3,5 Millionen für Wismars Neue Grundschule

Wismar

Etwa neun Millionen Euro kostet die neue Grundschule an der Bürgermeister-Haupt-Straße. Seit Mai wird die bereits auf einem Grundstück gegenüber dem Wonnemar-Hotel gebaut. Jetzt ist ein Batzen Geld für den Neubau eingetroffen – allerdings nicht in Form von Scheinen, sondern mit einem Zuwendungsbescheid des Bauministeriums. Dieser unterstützt das Vorhaben der Stadt mit 3,5 Millionen Euro. Dafür ist Minister Christian Pegel ( SPD) auf die Baustelle gekommen. Das Geld sei gut angelegt, betont er. Die Schule sei wichtig für Wismar. Stadt und Wirtschaft entwickeln sich gut. Die Werft und andere Betriebe stellen neue Mitarbeiter ein, auch viele jüngere mit Familien. Und die Grundschulen der Stadt bieten für den erwarteten Zuzug in den nächsten Jahren nicht genügend Platz.

Fertigstellungstermin steht noch nicht fest

Auf der Baustelle der neuen Grundschule in Wismar: Bauminister Christian Pegel (2.v.r.) übergibt Wismars Bürgermeister Thomas Beyer (beide SPD) den Fördermittelbescheid. Mit dabei sind Bausenator Michael Berkhahn (r.) sowie Ivonne Mucha, Heike Bansemer und Karin Wurm von der Stadtverwaltung. Quelle: Kerstin Schröder

Ein großer Kran steht derzeit auf dem Gelände. In den vergangenen Monaten sind die Außenwände des Erdgeschosses aufgestellt worden. Auf die wird bis zum Jahresende die erste Decke gesetzt. Ist die ausgehärtet, gehen die Arbeiten im 1. Stock weiter. Künftig soll die inklusive Grundschule bis zu 326 Schülern bieten. Die Fertigstellung ist ursprünglich für 2020/2021 geplant gewesen. Ob der Termin gehalten werden kann, ist noch nicht abzusehen. „Das hängt auch vom Wetter in den nächsten Monaten ab“, erklärt Karin Wurm vom Amt für Zentrale Dienste und zuständig für das Gebäudemanagement in der Hansestadt.

Das Gebäude wird barrierefrei, bekommt einen Fahrstuhl. Es gibt Schalldämmung für hörbehinderte und Lernhilfen für sehbehinderte Kinder. In einem extra großen Raum pro Klassenstufe können Rollstühle zwischen den Bankreihen hindurchfahren. Insgesamt gibt es zwölf Klassenräume, dazu Fachräume für Werken, Musik, Kunst und Sachunterricht, kleine Gruppenzimmer für geteiltes Lernen und vier Horträume.

Zur Galerie Bauarbeiten an der Neuen Grundschule

Elterntaxis sollen draußen bleiben

Im Außenbereich sind ein Fußballfeld und Spielgeräte geplant – sowie Fahrradständer. Eine Bushaltestelle befindet sich in der Nähe. Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) und Christian Pegel hoffen, dass viele Kinder zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus zum Unterricht kommen werden und nicht von ihren Eltern mit dem Auto bis zum Schuleingang gefahren werden. „Nur wenn Kinder regelmäßig am Straßenverkehr teilnehmen, lernen sie, wie man sich richtig verhält und wo möglicherweise Gefahren lauern könnten“, betont Pegel.

Obwohl die Schule längst nicht fertig ist und auch noch keinen Namen hat, gibt es bereits fast 70 Kinder, die in der neuen Grundschule unterrichtet werden. Praktisch sieht das so aus, dass sie übergangsweise in einen Containerbau in der Nähe der Grundschule am Friedenshof gezogen sind. Eine neue erste Klasse hat es in diesem Sommer nicht gegeben. Dafür hat die Schülerzahl nicht ausgereicht. Doch in den kommenden Jahren sollen wieder mehr Kinder in Wismar eingeschult werden.

Neue Lansemann-Schule wird Ende des Jahres bezogen

Mit der neuen Grundschule gibt es fünf öffentliche Grundschulen in Wismar sowie zwei private. Zu letzteren zählt die Lansemann-Schule. Deren Neubau steht kurz vor der Fertigstellung. Ende des Jahres können bis zu 330 Kinder das neue Haus für den Unterricht nutzen – nach gerade einmal einem Jahr Bauzeit. Im Dezember 2018 ist mit den ersten Gründungsarbeiten begonnen worden, sechs Monate später war der Rohbau fertig.

Rund 6,2 Millionen Euro kostet der Neubau die Schulstiftung der Nordkirche, die Träger der Evangelischen Schule „ Robert Lansemann“ am Lenensruher Weg ist. Möglich wurde das ebenfalls nur durch eine Förderung des Bauministeriums. 2018 hat Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 2,46 Millionen Euro überreicht.

Mehr Infos:

Wismar: Das ist im geheimen Raum der Goethe-Schule gefunden worden

So sieht es in Wismars neuer Container-Schule aus

„Klappe auf“: Wismarer Schüler drehen Kurzfilme für Festival

Wismar: Graffiti machen Schule bunter

Von Kerstin Schröder