Wismar

Landesfilmarchivar Karl-Heinz Steinbruch und Filmbürochefin Sabine Matthiesen begrüßten am Sonntag zahlreiche Gäste. Zum zehnten Mal fand der Tag der Archive statt, das Landesfilmarchiv MV in der Wismarer Bürgermeister-Haupt-Straße öffnete dazu seine Türen.Was es dort zu sehen gab, ließ die überwiegend älteren Besucher staunen und oft auch schmunzeln.

Zur Galerie Impressionen vom Tag im Landesfilmarchiv in Wismar.

Besucherin bietet alte Kino-Prospekte an

Doch zunächst wurden die Gastgeber erst mal selbst überrascht. Jacqueline Geruschke aus Wismar wollte wissen, ob das Filmarchiv die alten Kino-Prospekte von ihrem Papa haben möchte. Einmal wurde kurz drüber- geschaut und dann entschieden: Ja, das Archiv würde diese Stücke gern übernehmen. „Besitzen Sie noch alte Filme, die von allgemeinem Interesse sind? Wir bitten darum, uns bei der Bewahrung und Nutzung dieses Kulturerbes zu helfen und uns diese Filmschätze zur Erfassung und Archivierung zu übergeben“, sagte Archivar Steinbruch. Er führte die Besucher durch die Ausstellung „Kommunikation. Von der Depesche zum Tweet“. Dabei gab er manche Kamelle zum Besten und beantwortete viele Fragen, denn die Gäste, die an diesem Sonntag gekommen waren, zeigten sich äußerst interessiert.

Rund 4500 alte Filme im Archiv

Gemeinsam ging es durch die Magazin- und Arbeitsräume des Archivs. Dort gab es etwa 4500 Filme zu sehen, dazu auch alte Technik, denn Filmdokumente müssen abgespielt werden können und die Technik wird auch immer älter. Immer, wenn die alten Berufsberatungsfilme gespielt werden, ist das Interesse sehr groß und besonders bei dem Beratungsfilm zum Volkspolizisten gibt es immer wieder Lacher. So ist auch Simon Kienle aus Wismar an diesen Filmen sehr interessiert. „Wir digitalisieren auch alte Filme, aber alte Filme sind wie ein richtiges Buch zu lesen. So richtig habe ich mich mit der Digitalisierung noch nicht angefreundet“, gab Steinbruch zu.

Aber ohne wird es in Zukunft nicht gehen. Thomas Gehnich, der technische Leiter des Archivs, zeigte auf die Speichermedien und die alten Filmrollen und mahnte: „Wer heute noch VHS-Kassetten zu Hause hat, muss sich beeilen, denn alte Filme halten nicht ewig.“ Gehnich appellierte an die Besucher: „Sichert, was ihr könnt, eine Kassette hält nur zehn Jahre lang. Filmmaterial zersetzt sich schnell.“

Alte DDR-Filme rufen Erinnerungen wach

Die ausgestellten Filmplakate und Filmprospekte zogen ebenfalls die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich. Wohl alle hatten seinerzeit die Filme „Hatifa“ (1960) und „Heißer Sommer“ (1968) mit Chris Doerk und Frank Schöbel oder „Gewissen in Aufruhr“ (1961) mit Erwin Geschonneck gesehen. Sie alle wurden in Mecklenburg-Vorpommern gedreht, erfuhren die Zuhörer. Nun ließen diese alten Filme Erinnerungen wach werden.

Abschließend ließen sich die Besucher filmisch in die Wismarer Konditorei und Schokoladenfabrik von L. Greve in die 1920er Jahre entführen, dann gingen sie auf Hochseefischfang, ein Streifen von 1958.

Erst in zwei Jahren gibt es erneut den Tag der Archive. Bis dahin sind sicher wieder neue Filme und Technik zum Bestand des Landesfilmarchivs dazugekommen.

Lesen Sie auch:

Mecklenburg-Vorpommerns Filmgeschichte wird in Wismar präsentiert

Wismarer Filmspatzen sind die Medienmacher von morgen

Bald mehr Krimis aus MV? Land gibt Millionen für neue Filme aus

Applaus und Lob für Wismarer Nachwuchsfilmer

Von Frank Peter Reichelt