Die Landesstraße 103 von Dorf Mecklenburg nach Lübow wird saniert beziehungsweise entsteht völlig neu. Die vier Kilometer lange Strecke ist für Autofahrer gesperrt. Sie müssen eine großräumige Umleitung in Kauf nehmen. Sie führt ab Dorf Mecklenburg über die Bundesstraße 106 nach Wismar ( Schweriner Straße und Klußer Damm) und weiter über die Landesstraße 102 nach Lübow.

Die schmale Landstraße, auf der Tempo 100 erlaubt ist, hatte es in sich. Vor allem der Kurvenbereich war für Autofahrer nicht ohne Gefahr. Immer wieder kam es zu Verkehrsunfällen. Zuletzt verlor ein 33-jähriger Mann sein Leben, nachdem sein Pkw ausgangs einer Kurve mit einem anderen Wagen frontal zusammengestoßen war. Das ist jetzt knapp zwei Jahre her.

Kurvenbereich wird entschärft

„Der Kurvenbereich entspricht nicht den heutigen Richtlinien“, sagt Regine Freimuth vom Straßenbauamt Schwerin. Es lässt die L 103 jetzt auf rund 2,25 Kilometern „auf freier Strecke verkehrsgerecht herstellen“. Soll heißen: Die Fahrbahn wird in diesem Bereich versetzt und neu errichtet. „Mit vernünftigen Radien in den Kurven“, ergänzt die Mitarbeiterin.

Dazu hat das Straßenbauamt Schwerin Ackerfläche vom Dorf Mecklenburger Landwirt Sönke Pahl erworben. Die Fahrbahn wird im Tiefeinbau errichtet. Dazu wird Boden 60 Zentimeter tief ausgebaggert. Dann folgen eine ungebundene Schicht, eine Tragschicht und zuletzt die Asphaltdeckschicht. In diesem Abschnitt, in dem die Fahrbahn neu entsteht, wird die alte zurückgebaut. Insgesamt investiert die Behörde rund zwei Millionen Euro in das Bauvorhaben.

Vollsperrung bis Jahresende

Diese Arbeiten müssen unter Vollsperrung der Landesstraße erfolgen. Sie werden vom Rostocker Unternehmen Groth & Co. ausgeführt. Das erneuert im Zuge des Fahrbahnbaus ebenfalls die Durchlässe. Geplant ist, bis Ende des Jahres mit den Arbeiten fertig zu sein. Das Straßenbauamt bittet die Anwohner und anliegenden Gewerbetreibenden um Verständnis.

Bis Jahresende ist die L 103 für Autofahrer gesperrt. Quelle: Haike Werfel

Das haben allerdings nicht alle Autofahrer. Die rot-weiße Absperrbake auf der Straße, die in Dorf Mecklenburg die Weiterfahrt nach Lübow verwehrt, werde immer wieder mal zur Seite gerückt. Das haben Bewohner beobachtet. „Die Polizei war schon mehrfach da“, erzählt ein Rentner.

Der Radweg entlang der L 103 ist zurückgebaut und wird erneuert. Quelle: Haike Werfel

Radfahrer hingegen sollen während der gesamten Bauzeit auf der Strecke radeln können. Sie müssen allerdings die Fahrbahn benutzen, denn der straßenbegleitende Radweg ist bereits zurückgebaut worden. Er wird in einem zweiten Bauabschnitt erneuert und wieder in Asphalt ausgebaut. Diese Arbeiten sollen teilweise bei halbseitiger Sperrung erfolgen.

