Zehmen/Grieben

So eine große Erntekrone ist schon eindrucksvoll. In Nordwestmecklenburg besteht sie häufig ganz traditionell aus den vier Getreidesorten Gerste, Weizen, Roggen und Hafer.

Seit einigen Jahren sind es die Landfrauen des Vereins Maurine-Radegast, die die Krone für das Erntefest des Landkreises binden. Bevor das jedoch passieren kann, müssen einige von ihnen raus auf die Felder. Um dort, wie in alten Zeiten, das Korn per Hand zu schneiden und zu Bündeln zusammenzufassen, die trocknen können, um daraus dann später – erneut in akribischer Handarbeit – die Krone herzustellen.

Vom Voß-Hof auf das Haferfeld

Gerste-, Weizen- und Roggenbündel hängen bereits zum Trocknen auf dem Hof der Familie Voß in Zehmen. Zehmen ist ein Ortsteil von Grieben – der kleinsten Gemeinde Nordwestmecklenburgs, unweit von Schönberg. Von den Feldern, die die Familie Voß bewirtschaftet, stammt das Getreide für die Krone überwiegend. „Nur Roggen“, sagt Christa Voß, „haben wir nicht auf unseren Feldern. Den mussten wir uns von anderen Bauern organisieren.“

Bildergalerie von der Arbeit der Landfrauen

Zur Galerie Landfrauen des Vereins Maurine-Radegast schneiden Hafer für Krone

Fünf Landfrauen haben sich nun kürzlich verabredet, um gemeinsam ins Haferfeld zu gehen. Nur Christa Voß und Petra Kassow kommen dabei aus Familien, die Landwirtschaft in der Region betreiben. Die anderen drei, die mit dabei sind, sind hier verwurzelt und machen auch aus diesem Grund im Landfrauenverein mit: Sigrid Melahn aus Roduchelstorf, Michaela Boddin aus Menzendorf und auch Elke Kleyer aus Wedendorfersee, einem Ortsteil der Gemeinde Kirch Grambow. Letztere stammt sogar aus Leipzig und gelangte durch ihren Mann in die Region.

Der Verein, erklären die Landfrauen, hat etwas mit Gemeinschaft zu tun. „Nicht nur wenn es um die Erntekrone für den Landkreis geht. Wir sehen uns regelmäßig, unternehmen gemeinsam etwas. Lediglich Corona hat alles ein bisschen schwieriger gestaltet“, sagt Petra Kassow.

Schneiden, schwatzen, lachen

Der Zusammenhalt unter den Landfrauen ist auch auf dem Haferfeld spürbar. Die Arbeit ist schweißtreibend. Besonders unter der heißen Sonne, die an diesem Tag zwar nicht so erbarmungslos brennt wie noch zu den anderen Gelegenheiten, als die Landfrauen auf das Feld zogen, um Gersten, Weizen und Roggen zu schneiden, wie Christa Voß erzählt. Dennoch, es ist heiß genug, um die Frauen, die oft mit dem Kopf nach unten oder in der Hocke arbeiten, schnell ins Schwitzen zu bringen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie verkürzen sich Zeit und Mühe – fast eine Stunde werden sie auf dem Haferfeld zugange sein – mit Schwatzen und Lachen. Über dieses und jenes wird gesprochen. Das Wetter, die Ernte, die Familien. Die ein oder andere Anekdote aus früheren Zeiten macht die Runde.

Es kann nie genug Hafer sein

Zwischendrin wird der Hafer, der gesammelt wurde und auf zwei ausgebreiteten Bettbezügen am Rand des Feldes abgelegt wird, gemeinsam begutachtet. Petra Kassow ist es, die findet, man müsste noch etwas mehr Hafer einsammeln. „Lieber zu viel als zu wenig.“ Also ziehen die fünf Landfrauen, insgesamt 22 Mitglieder hat ihr Verein, eine Untergruppe der Landfrauen Nordwestmecklenburg, noch einmal ins Feld. Dann ist es endlich auch für Petra Kassow genug. Der Hafer wird in die Autos geladen und zum Hof der Familie Voß gefahren.

Landfrauenverein Nordwestmecklenburg Der Landfrauenverein Nordwestmecklenburg sucht immer Zuwachs und vor allen Dingen Nachwuchs. Dabei muss frau nicht unbedingt Landwirtin sein, aber einen Bezug zur Region und zu der diese prägenden Landwirtschaft haben sowie einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Folgende Untergruppen existieren im Landfrauenverein NWM: Verein Großenhof – Ansprechpartnerin: Gudrun Helmig, Schönwolde – Silke Wobig, Roggenstorf – Lore Grund, Züsow – Claudia Damaschke, Hornstorf – Sigrun Smeilus, Schimm – Brigitte Gluth, Maurine-Radegast – Petra Kassow, Glasin – Karin Malaschewski, Stöllnitz – Heidrun Rickert, Schönhof – Andrea Skoeries Kontakt über E-Mail: landfrauen-nwm@mail.de

Bevor es an diesem Nachmittag dann noch mit dem Binden der Pflanzen zu Büscheln, die trocknen sollen, weitergeht – was noch einmal eine gute Stunde dauern wird – entspannen sich die Landfrauen erst einmal kurz, zumindest von der Feldarbeit, bei Kaffee und natürlich selbst gebackenem Kuchen. Der Spaß darf bei aller Mühe auf gar keinen Fall zu kurz kommen.

Von Annett Meinke