Landkreis Nordwestmecklenburg siegt mit Kreisumlage vor Gericht

Wismar

Ist der Kreisumlagebescheides für 2013 rechtmäßig? Darüber stritt die Gemeinde Perlin jahrelang mit dem Kreis. Dabei ging es um eine fünfstellige Summe und um größere Brisanz – denn die von allen Gemeinden aufgebrachte jährliche Umlage beträgt viele Millionen Euro. Sie hätte teilweise zurückgezahlt werden müssen.

In erster Instanz entschied das Verwaltungsgericht 2016, die Umlage sei zu unrecht erhoben worden. Dieses Urteil wurde mit anderer Begründung vom Oberverwaltungsgericht Greifswald bestätigt. Dagegen legte der Kreis Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht Leipzig ein. Mit Erfolg – die Richter stellten einen Rechtsverstoß im Greifswalder Urteil fest und verwiesen den Streit dorthin zurück. Gestern gab es die Entscheidung. Im Kern stellten die Greifswalder fest, die Haushaltssatzung sei wie der darauf basierende Umlagebescheid rechtmäßig. Die Klage der Gemeinde wurde endgültig abgewiesen, erneute Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Perlin bleibt nur noch eine Nichtzulassungsbeschwerde gegen die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts.

Anzeige

Landrätin erleichtert

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) zeigt sich erleichtert: „Vom Gericht wurde mit dieser Entscheidung in der Sache endlich Rechtssicherheit geschaffen. Viele Gemeinden haben mit Blick auf diese Präzidenzentscheidung Widersprüche gegen die Kreisumlage eingereicht; in Summe in zweistelliger Millionenhöhe. Nun wurde festgestellt, dass unsere Haushaltssatzung ebenso wie unsere Kreisumlagebescheide rechtswirksam sind.“ Und in Richtung der Finanzlage der kreisangehörigen Gemeinden betont sie: „Wir sind der Gemeinde Perlin aber auch dankbar – sie hat mit ihrer Klage uns und das Land Mecklenburg-Vorpommern stärker auf die teilweise schwierige Finanzsituation der Kommunen aufmerksam gemacht. Und sie hat dadurch mit dazu beigetragen, dass auch das Land hier Hilfe angeboten hat. Denn mit der Schaffung einer neuen Regelung ist es möglich, die Fehlbeträge der Gemeinden in wenigen Jahren durch Landeszuweisungen abzubauen. Daher ist das Urteil im Ergebnis ein Gewinn für die ganze kommunale Ebene.“

Von OZ