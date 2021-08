Landkreis bietet Impfaktionen in Wismar und auf Poel

Wismar/Poel

In Zusammenarbeit mit dem Marktkauf-Center in Wismar und den Veranstaltern des Poel-Spektakels „Mudder Island“ bietet der Landkreis Nordwestmecklenburg zwei Impfaktionen, für die keine Termine vereinbart werden müssen. Das mobile Impfteam ist am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr am Marktkauf (Zierower Landstraße 3) und am Samstag, 4. September, von 9 bis 19 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände von „Mudder Island“ im Ortsteil Neuhof auf Poel. Auf dem Marktkauf-Gelände wird neben Biontech auch der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson zur Auswahl stehen, bei dem nur eine Impfung notwendig ist.

„Wir versuchen weiter, an vielen Orten präsent zu sein und den Menschen Impfangebote zu unterbreiten“, erklärt Landrat Tino Schomann (CDU). „Ich kann nur dringend dazu aufrufen, jetzt die Angebote wahrzunehmen. Auch wenn der Schutz durch Impfungen nicht 100 Prozent beträgt, ist dennoch das Risiko einer Infektion und vor allem einer schweren Erkrankung erheblich reduziert. Sie schützen sich selbst und andere.“

Von OZ