Deutliche Worte vom Personalrat der Kreisverwaltung Nordwestmecklenburgs. Im jüngsten Bericht (liegt der Redaktion vor) geht die Vertretung der mehr als 800 Mitarbeiter mit der Verwaltungsspitze hart ins Gericht. So seien die Verhandlungen mit der Dienststellenleitung im vergangenen Jahr, sprich der Landrätin, wenig konstruktiv und zielführend gewesen, heißt es unter anderem darin. Der Personalrat, der mit einer hauptamtlichen und zehn ehrenamtlichen Vertretern besetzt ist, ist nicht nur Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, er ist auch an allen Personalentscheidungen beteiligt. Und davon gab es eine ganze Reihe. Allein 195 Einstellungsvorgänge gab es im Zeitraum November 2018 bis Jahresende 2019.

Öffentliche Debatte um den Streit in der Verwaltung

Dass der Streit zwischen Personalrat und Landrätin inzwischen öffentlich ausgetragen wird, sowohl die Personalversammlung als auch der Bericht waren nicht öffentlich, gefällt weder Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) noch der Personalrätin Martina Enskat. Tatsache ist allerdings, dass die Probleme offenbar so groß sind, dass sie nicht mehr hinter verschlossenen Türen zu regeln sind. Auf Anfrage an die Kreisverwaltung, wie die Landrätin zu den Vorwürfen steht, gab es lediglich eine kurze Pressemitteilung: „Die Landrätin betrachtet es derzeit als kontraproduktiv für beide Seiten, diesen Konflikt öffentlich auszutragen. Sie will sich deshalb nicht weitergehend zu dem Thema äußern, als sie das bereits getan hat. Stattdessen soll erneut intern der Dialog mit dem Personalrat gesucht werden.“ In der kommenden Woche soll es ein Gespräch zwischen Personalrat und Landrätin geben.

Kritik am Führungsstil der Landrätin

„Wir würden es uns wünschen, dass wir einen gemeinsamen Weg finden“, sagt Martina Enskat. „Denn in der Vergangenheit war das leider nicht immer der Fall.“ Dass es unterschiedliche Auffassungen zwischen der Verwaltungsspitze und der Personalvertretung zu bestimmten Entscheidungen gibt, gehört zum Alltag. Was Martina Enskat und ihre zehn Kollegen im Personalrat jedoch störe, sei der Führungsstil der Landrätin. „Wir wollen mit der Dienststelle auf Augenhöhe zusammenarbeiten, doch dazu müssen auch beide Seiten bereit sein.“

Schlechtes Zeugnis für die Verwaltungsspitze

Im Kreistag verfolgen die Fraktionen inzwischen aufmerksam die Debatte. Simone Oldenburg ( Die Linke) zeigt Verständnis für die Kritik vonseiten des Personalrates. „Das ist wirklich ein schlechtes Zeugnis für die Landrätin. Anders ausgedrückt, die Versetzung ist gefährdet, wenn sich an dem Führungsstil nichts ändert“, formuliert die Bildungsexpertin.

Dennis Klüver (Piraten) geht noch einen Schritt weiter: „Die Auseinandersetzungen zwischen Personalrat und Landrätin waren allen bekannt, sie wurden jedoch nur hinter vorgehaltener Hand angesprochen. Nun gibt es schriftliche Quellen und damit kann nun auch die Kommunalpolitik arbeiten. Fast jeder der angesprochenen vielen Konflikte sollten im zuständigen Ausschuss für Verwaltungsmodernisierung untersucht werden und mit Empfehlungen an den Kreistag enden. Denn die Grundsätze der Personalpolitik legt der Kreistag fest und eben nicht die Landrätin. Aufgabe der Landrätin: Sie muss sich an Recht und Gesetz halten. Die bedingungslose Rückendeckung aus dem Innenministerium ersetzt keine Rechtsstaatlichkeit.“ Laut dem Kreistagsmitglied sei die Hälfte der Kündigungen im vergangenen Jahr von den Mitarbeitern ausgegangen, was ein deutliches Bild von der Stimmung zeichne.

36 Überlastungsanzeigen innerhalb eines Jahres

Denn der Personalrat kritisiert unter anderem, dass beim Ausscheiden von Mitarbeitern die Nachfolge oftmals nicht geregelt und die Personalvertretung nicht rechtzeitig einbezogen worden sei. Stellenbesetzungsverfahren würden teilweise länger als drei Monate dauern. In vielen Fällen, so heißt es wörtlich, sei eine mittel- oder längerfristige Personalplanung, die Perspektiven für Beschäftigte und Beamte eröffnen würde, nicht erkennbar.

Die Folge sind Überlastungsanzeigen der Mitarbeiter, allein 36 zählte der Personalrat im vergangenen Jahr. Im Jahr zuvor seien es nur 13 gewesen.

Deutliche Kritik geht direkt an die Adresse von Landrätin Kerstin Weiss im Hinblick auf Motivation und Vertrauen untereinander. Vor allem die Motivation sei eine Kernaufgabe aller Führungskräfte, so der Personalrat. Stichwort Vertrauenskultur: „Diese wird seit Langem im Hinblick auf Mitarbeitermotivation und Leistung in unserer Verwaltung deutlich unterschätzt beziehungsweise gar nicht gepflegt.“ So bekomme der Personalrat in den Gespräche mit den Mitarbeitern immer wieder zu hören, dass den Angestellten und Beamten wenig Motivation und Wertschätzung entgegengebracht werde.

