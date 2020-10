Landrätin sagt Jahresempfang in Wismar ab

Wismar

Der Jahresempfang des Landkreises Nordwestmecklenburg fällt aus. Das gab Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am Dienstagabend bekannt. Grund für die Absage seien die landesweit und auch in Nordwestmecklenburg steigenden Infektionszahlen. Bei dem Empfang, der in der Markthalle in Wismar stattfinden sollte, werden in jedem Jahr die Ehrennadeln vergeben. Die bekommen Einwohner, die durch ihr bürgerschaftliches Engagement einen besonderen Beitrag für den Zusammenhalt und das gedeihliche Zusammenleben im Landkreis oder in den kreisangehörigen Städten, Ämtern und Gemeinden geleistet haben. Pro Jahr können diese Auszeichnung maximal fünf Frauen und Männer erhalten. Aus Verwaltungskreisen war aber schon durchgesickert, dass es in diesem Jahr sechs Ehrennadeln geben soll.

Von Michaela Krohn