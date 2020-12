Am 25. April 2021 wird in Nordwestmecklenburg die Landratswahl stattfinden. Neben Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) kandidieren Jörg Bendiks (Die Linke), Timon Wilke (Piraten) und jetzt auch Jörg Haase für die Wählergemeinschaft LUL (Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft). Was er ändern will in der Kreisverwaltung, berichtet er hier.