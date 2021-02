Grevesmühlen/Wismar

Im Gespräch mit Jörg Bendiks wird immer wieder deutlich, dass sein Vater eine wichtige Rolle für ihn spielte – und das auch immer noch tut. „Ich habe seine Ehrlichkeit geschätzt, konnte jede Sekunde auf ihn zählen. Er hatte für alles eine Lösung parat“, sagt der Grevesmühlener. „Es vergeht kein Tag, an dem ich ihn nicht vermisse.“

Im Oktober 2017 verlor er seinen Vater Uwe Bendiks nach einem tragischen Unfall im Auslandsurlaub. Für sich, seine Schwester und seine Mutter habe Jörg Bendiks schnellstmöglich einen Umgang damit finden wollen. Jahrelang hatte sich Uwe Bendiks in der Grevesmühlener Stadtvertretung engagiert, zeichnete sich durch seine Nähe zu den Bürgern aus, hörte sich stets deren Sorgen an und wurde nicht müde, sie immer wieder zur Sprache zu bringen. Seine Gabe, sich Gehör zu verschaffen, seine offene Art – all das ist auch bei seinem Sohn zu erkennen.

Vater hat Grundstein gelegt

„Ohne meinen Vater wäre ich nicht der Politik“, gibt Jörg Bendiks zu. Er habe den Grundstein für die politische Karriere gelegt. Gespräche über Welt- und Stadtpolitik hatte es immer mal wieder am Esstisch gegeben. Auch Streitgespräche, aber sachliche, betont Jörg Bendiks. Und nun steht er in der Öffentlichkeit – als Kandidat für die Landratswahl im April. Mit seinen 29 Jahren ist er der Zweitjüngste von vier Bewerbern.

In Grevesmühlen geboren und aufgewachsen, hat Jörg Bendiks 2010 sein Abitur am Gymnasium Am Tannenberg gemacht. In Rostock absolvierte er ein Lehramtsstudium für Grundschulen. An der Uni kam er erstmals mit der Linkspartei in Kontakt. „Ich bin an die Spitze der Studierendenschaft gewählt worden und setzte mich für verschiedene Belange ein“, erinnert er sich.

Unter anderem ging es um die Einstellungsverfahren von Referendaren. Mehrere Parteien sagten ihre Unterstützung zu. „Am Ende war es nur Die Linke, die sich intensiv für uns einsetzte“, resümiert Bendiks. Gemeinsam erreichten sie unter anderem, dass das Land nicht mehr an zwei Terminen jährlich einstellt, sondern mit dem 1. August, 1. Oktober, 1. Februar und 1. April an vier Terminen.

Als Jörg Bendiks gefragt wurde, ob er der Linken beitreten möchte, zögerte er nicht lange. Als Neuling war 2019 ein Sitz in der Grevesmühlener Stadtvertretung sein Ziel. Er holte von allen zur Wahl stehenden Stadtvertretern mit Abstand die meisten Stimmen. Darauf angesprochen, gibt er sich bescheiden. „Dieser Erfolg war für mich eine große Überraschung, ich freute mich sehr über diese Wertschätzung.“

Als Lehrer Gutes bewirken

Nachdem er sich auch im Kreistag engagierte, sah Die Linke in ihm einen Landratskandidaten. „Ich bin gefragt worden, ob ich antreten möchte. Ich habe es zuvor nicht in Betracht gezogen“, gibt er zu. Umso größer war die Freude über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Er weiß, dass der Posten eine hohe Verantwortung mit sich bringt. Aber Verantwortung kenne er aus seinem Beruf als Lehrer.

Sein Referendariat absolvierte Jörg Bendiks an der Grundschule in Boltenhagen. Seit 2020 hat er an der Seeblick-Grundschule in Wismar seine eigene erste Klasse. „Es ist eine große Verantwortung, den Kindern das Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen“, betont er. Den Beruf hat er nicht ergriffen, weil er es aus der Familie kennt – seine Onkel sind Grundschullehrer –, sondern aus Überzeugung, etwas Gutes bewirken zu können.

„Ich begleite die Kinder, darf ihren Stolz erleben, wenn sie plötzlich Wörter schreiben können“, erklärt er. „Wenn ich fünf Tage in der Woche mit guter Laune zur Arbeit fahre und mit guter Laune nach Hause komme, dann habe ich die richtige Berufswahl getroffen.“

Großes Ziel: Zusammenhalt schaffen

Wo lassen sich Vergleiche zwischen einem Lehrer und einem Landrat ziehen? „Sie haben beide das Ziel, Zusammenhalt zu schaffen, alle Meinungen zuzulassen und Lösungen bei Problemen zu finden. Dennoch ist es ein großer Unterschied, eine Kreisverwaltung oder eine Klasse mit 20 Schülern zu leiten“, sagt er lächelnd.

Der Beruf als Lehrer bringt es mit sich, Noten zu vergeben. Welche würde Kerstin Weiss als amtierende Landrätin bekommen? Jörg Bendiks lacht. Nein, er ist kein Mann für verbale Schlachten. Das zeigt sich auf seiner Facebook-Seite, auf der er oft provoziert wird und immer sachlich antwortet, und im realen Leben. „Aus Respekt vor ihrer Person vergebe ich keine Note. Ich denke, sie hat ihr Amt im Interesse der Bürger nach bestem Wissen und Gewissen ausgeübt.“

Stichwahl nicht ausgeschlossen

Eine Prognose für die Wahl mag er nicht abgeben. Für sich hoffe er auf ein gutes Ergebnis, mit dem er als Person zufrieden ist. Drei Männer gegen Kerstin Weiss. „Mit dem Rückzug von Jörg Haase als etablierter Politiker sind die Karten neu gemischt worden“, schätzt Bendiks ein. Eine Stichwahl hält er nicht für ausgeschlossen.

Corona erschwert den Bewerbern den Wahlkampf. „Wir müssen aus der aktuellen Situation das Beste machen“, meint der Herausforderer. Er transportiert seine Vorstellungen und Inhalte über Facebook und Instagram, hofft aber auch auf Vorort-Termine, für die er den Bundestagsabgeordneten Dietmar Bartsch und die Landtagsabgeordnete Simone Oldenburg gewinnen konnte.

Digitalisierung wichtiges Anliegen

Ein wichtiges Anliegen ist Jörg Bendiks die Digitalisierung. Nicht zuletzt auch, weil er als Lehrer die durch die Pandemie zutage getretenen Probleme an den Schulen kennt. Zudem möchte er eine mobile Verwaltung schaffen und unnötige Bürokratie beseitigen. „Ob Pendler oder ältere Menschen, die die Verwaltung nicht oder nur schwer erreichen können, sie brauchen Unterstützung. Wir müssen auf die Menschen zugehen, Termine vor Ort ermöglichen, gegebenenfalls Anträge gemeinsam ausfüllen und nicht belehren, wie sie es machen sollen.“

Auch die Belebung der Innenstädte steht auf seiner Agenda. Dazu gehören gut gehende Geschäfte genauso wie der Erhalt von Arztpraxen. Schulschließungen soll es nicht mehr geben, kleine Schulen auf dem Lande sollen möglichst erhalten bleiben. Auch das barrierefreie Wohnen möchte er voranbringen. Und die blaue Tonne soll wieder ohne Kosten für den Bürger geleert werden. „Es sind die kleinen Dinge, die wieder großgeschrieben werden sollen.“

Bei allem ist Jörg Bendiks wichtig, transparent zu arbeiten und authentisch zu bleiben. Sein Vater konnte das gut. Er hat sich für niemanden verstellt, war authentisch und ehrlich. Das ist auch bei dem Landratskandidaten Jörg Bendiks zu erkennen. Sein Vater jedenfalls wäre stolz auf ihn.

Von Jana Franke