Landratswahl in Nordwestmecklenburg: Jörg Haase zieht Kandidatur zurück

Paukenschlag kurz vor Ende der Bewerbungsfrist: Jörg Haase gibt im Rennen um das Landratsamt auf. Der 59-Jährige aus Pokrent (nahe Lützow) verzichtet auf die Kandidatur, wie er am Montag mitgeteilt hat. Der Geschäftsführer eines 1991 gegründeten Pflanzenzuchtbetriebes hat sich vor allem als langjähriger Vorsitzender des Kreisbauernverbandes einen Namen gemacht. Erst Anfang Dezember hatte er öffentlich gemacht, dass er sich um den Chefposten der Kreisverwaltung bewirbt. Er war der Kandidat der Wählergemeinschaft Ländlicher Raum, Umwelt und Landwirtschaft (LUL).

Kein Internet im Heimatort

Auslöser für seine Entscheidung ist der schwierige Wahlkampf im Corona-Lockdown: „Ich habe in den letzten vier Wochen den Wahlkampf verfolgt und gesehen, dass eine Kandidatin von uns fünf Bewerbern aufgrund ihrer Stellung am laufenden Band präsent sein kann. Ich als Bürgermeister einer Gemeinde habe eine Vorbildwirkung und halte mich in meinem Ort auf, darf keine Sitzung, keine Präsenzveranstaltung machen. Da sind mir die Hände gebunden“, erklärt Jörg Haase gegenüber der OZ. In seinem kleinen Ort gebe es noch nicht mal richtiges Internet. „Wie soll ich mich darstellen?“

Selbst wenn sich der Kreistag in der nächsten Woche für eine Briefwahl entscheidet, dürfen erst sechs Wochen vor der Wahl Plakate gehängt werden. So sei auch kein Endspurt möglich. „Deshalb habe ich für mich die Reißleine gezogen“, sagt Jörg Haase. Er wünscht den anderen Bewerbern viel Glück. Er möchte auch künftig im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Entwicklung im ländlichen Raum des Kreistages die Möglichkeiten nutzen, Einfluss zu nehmen.

Keine Chancengleichheit

Für den LUL-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag kommt sein Rückzug etwas überraschend. Dietmar Hocke bedauert die Entscheidung, findet sie aber konsequent. „Chancengleichheit ist ein Markenzeichen fairer und unabhängiger Wahlen. Genau diese Chancengleichheit ist für die anstehende Landratswahl in Nordwestmecklenburg derzeit nicht gegeben“, erklärt der LUL-Chef.

Die heutige Situation erinnere ihn an das Hochwasserereignis von 2002, so Hocke weiter, als Altkanzler Gerhard Schröder mit Gummistiefeln über die Deiche ging und diese Naturkatastrophe ihm eine weitere Amtszeit sicherte. Heute sei es die Corona-Pandemie, die einen chancengleichen und fairen Wahlkampf nicht erlaubt.

„Welche Chance haben derzeit die Kandidaten, sich zu präsentieren, mit Bürgern den Dialog zu suchen, um über politische Konzepte und die Zukunft unseres Landkreises zu diskutieren?“, fragt Dietmar Hocke und gibt selbst die Antwort: „Nahezu keine, abgesehen von den sogenannten sozialen Medien, die zu Recht oftmals als systemisches Risiko für die Demokratie gesehen werden.“

Maßnahmen für alle gleich

Landrätin Kerstin Weiss (SPD), die sich zur Wiederwahl stellt, kommentiert den Rückzug von Jörg Haase so: „Wir durchleben im Moment eine besondere Zeit mit diversen Einschränkungen. Diese führen dazu, dass dieser Wahlkampf ein anderer ist, als der, den wir sonst gewohnt sind. Da die Maßnahmen für alle Kandidaten die gleichen sind, ist die Fairness oder Gleichheit der Bedingungen jedoch wieder hergestellt.“

Tino Schomann, Landratskandidat der CDU, bedauert die Entscheidung. Der 33-Jährige ist sicher: „Jetzt werden die Karten noch einmal ganz anders gemischt.“ Dass neben ihm mit Jörg Haase ein weiterer Landwirt ins Rennen gehen wollte, sei für ihn eine gute Perspektive gewesen. „Erfahrungen aus der freien Wirtschaft können neue Impulse in der Verwaltungsarbeit geben“, ist Tino Schomann sicher. Er selbst will es deshalb auch weiterhin versuchen, wenngleich der Wahlkampf im Corona-Lockdown wirklich sehr schwierig sei. „Aber ich gebe Gas, sonst hat man schon verloren.“ Jeder Haushalt werden von ihm in den nächsten Wochen Post bekommen, „damit die Nordwestmecklenburger wissen, wer ich bin und was ich möchte“.

Keine Unterstützung

Jörg Bendiks, Kandidat der Linken, ist von der Entscheidung überrascht: „Die LUL hat gute Ansätze, unseren Landkreis weiter voranzubringen. Ein eigener Kandidat wäre deshalb ein positives Zeichen gewesen.“

Viele fragen sich nun: Unterstützt die LUL im Wahlkampf einen der vier Bewerber – so wie die Grünen die SPD? Dazu gibt der Fraktionsvorsitzende Dietmar Hocke eine klare Antwort: „Eine Wahlempfehlung für einen Landratskandidaten werden wir aus Respekt gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern nicht geben.“ Er freue sich auf die weiterhin engagierte Zusammenarbeit mit Jörg Haase in der Wählergemeinschaft LUL und in der Fraktion.

Die Linken stellen vor dem Hintergrund der Pandemie gleich zwei Anträge bei der Kreistagssitzung am 18. Februar. Einer zielt auf die Verschiebung des Wahltermins auf den 26. September. Das wäre dann zeitgleich mit der Bundes- und Landtagswahl. Für den Fall, dass die Wahl nicht verschoben wird, heißt die zweite Forderung, die Hürden für die Briefwahl zu senken.

