Robertsdorf

Morgens um Zehn in Robertsdorf: Tino Schomann macht sich fertig für seine tägliche Tour in die Einkaufsmärkte der Region. Acht Läden beliefert der 33-Jährige mit seinen Robertsdörper Freilandeiern. Mit denen hat sich der selbstständige Landwirt eine gute Einnahmequelle geschaffen: Der Betrieb läuft. 3300 Hühner sorgen auf dem Hof für genügend Nachschub und Eierlikör, der ebenfalls in den Märkten verkauft wird.

Der Robertsdorfer ist in der Landwirtschaft groß geworden. Bereits seit 1765 gibt es den Familienbetrieb. Und es soll ihn noch sehr lange geben – auch dann, wenn es Tino Schomann in die Kreisverwaltung schafft. Dort möchte er künftig als Landrat arbeiten. „Ich will Nordwestmecklenburg mitgestalten, vor allem durch pragmatisches, transparentes und innovatives Handeln“, fasst er seine Ziele zusammen.

Anzeige

Schon früh für Politik interessiert

Der Kandidat der CDU hat in Wismar die Integrierte Gesamtschule „Johann Wolfgang von Goethe“ besucht und sich schon früh für Politik interessiert: 2011 wächst in ihm der Wunsch, selbst aktiv zu werden, etwas zu verändern – vor allem Verbesserungen für die ländlichen Regionen zu erreichen. Deshalb will er sich im Kreistag engagieren.

Wahl am 25. April Am 25. April können rund 130 000 Wahlberechtigte in Nordwestmecklenburg entscheiden, wer der neue Landrat wird. Ob die Wähler ihre Stimmen wegen der Corona-Pandemie nur per Briefwahl abgeben oder doch auch in die Wahllokale gehen können, will der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am 18. Februar entscheiden. Die Wahlbenachrichtigungen müssen bis zum 22. Tag vor der Wahl zugestellt werden. Das ist Anfang April. Dabei muss mitgeteilt werden, ob die Stimmenabgabe per Urnen- und/oder Briefwahl möglich ist. Ins Rennen um den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg geht Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), die sich zur Wiederwahl stellt. Ihre Herausforderer sind Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piratenpartei).

Weil das mit einer Partei besser möglich ist, muss er sich damals entscheiden: Mit wem passen seine Ideen und Ziele am besten zusammen? Seine Wahl fällt auf die Christdemokraten. Für die arbeitet er zunächst als sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Entwicklung des ländlichen Raumes, Umwelt und Landwirtschaft mit. Der Einsatz zahlt sich aus. Inzwischen ist Tino Schomann Kreistagsmitglied und leitet den Ausschuss für Bau und Liegenschaften.

Bürgermeister der Gemeinde Blowatz

Ideen hat der ehrenamtliche Politiker viele. Und er weiß: „Nur gemeinsam kann man etwas umsetzen.“ Dieses Motto lebt er auch in der Gemeinde Blowatz. Dort ist er mit seiner Familie zu Hause und seit 2014 Bürgermeister. „In einer Kommune spielt Parteigeplänkel keine Rolle, sondern es geht um die Sache“, betont er.

Genau das möchte er auch im Kreis Nordwestmecklenburg erreichen. Dessen Verwaltung sei seiner Ansicht nach zu weit weg von den Bürgern. Das will er ändern, unter anderem mit regelmäßigen Kreisbürgerversammlungen. „Ich möchte mit den Amtsleitern hinaus in den Kreis fahren, damit uns die Bürger dort ihre Probleme und Anliegen vortragen können und auch schnelle Antworten bekommen“, erklärt er. Viele Menschen würden so ein Angebot eher nutzen, als allein zur Kreisverwaltung zu fahren.

Landwirtschaftsbetrieb geht weiter

Tino Schomann weiß, sollte er Landrat werden, würde sich sein Leben enorm verändern. Er wäre viel unterwegs und kann nicht mehr in seinem Landwirtschaftsbetrieb mit anpacken. Deshalb hat er einen Plan geschmiedet: Bei einem Wahlerfolg wird einer seiner vier Mitarbeiter neuer Geschäftsführer.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Er hat seine Ausbildung bei uns absolviert und ist gerade mit einem Meistertitel zurückgekehrt“, berichtet Tino Schomann. Er hofft auf eine gute Wahlbeteiligung. Die sei bei Landratswahlen eher niedrig, bedauert er. Das läge vielleicht daran, dass viele Leute nicht wissen, was ein Landrat alles macht und entscheiden darf. Doch nur die Bürgermeister und die Landräte könnten als Amtsträger direkt von den Wählern bestimmt werden. „Deshalb ist diese Wahl sehr wichtig“, betont er.

Durch die Corona-Pandemie hätte sich die öffentliche Wahrnehmung des Amtes vielleicht ein bisschen geändert. „Die Leute sehen, ein Landrat kann sogar Einfluss auf Impfmaßnahmen nehmen. Und er kann Lockerungen und Einschränkungen mitbestimmen“, erklärt er.

Junge Leute zum Wählen animieren

Dass mit der Pandemie der klassische Wahlkampf nicht möglich ist, darüber beklagt sich Tino Schomann nicht. „Ich kann es nicht ändern und gebe Gas, so gut ich kann“, sagt er. In normalen Zeiten wären Info-Stände auf der Verbrauchermesse „Hanseschau“, auf Märkten oder Veranstaltungen möglich gewesen, das fällt jetzt alles weg. Stattdessen wirbt er seit Wochen für sich in den sozialen Medien Facebook, Instagram und auf seiner Homepage. Dort hofft er, junge Leute zum Wählen zu animieren. Denn bereits mit 16 kann man seine Stimme für den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg abgegeben.

In den kommenden Wochen versucht Tino Schomann dann mit Plakaten, Flyern und Anzeigen die ältere Generation von sich zu überzeugen. Ihn freut es, dass er von der CDU-Spitze in Nordwestmecklenburg gefragt wurde, ob er kandieren möchte. Das zeigt ihm, dass sein Engagement geschätzt wird.

Auch das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Blowatz ist ihm von seinem Vorgänger ans Herz gelegt worden. Den Posten könnte er als Landrat nicht mehr ausüben. Auch stellvertretender Amtsvorsteher des Amtes Neuburg kann er dann nicht mehr sein – wegen etwaiger Interessenkonflikte. Doch als Landrat könne er viel für den gesamten Kreis tun und davon würden auch die Kommunen in Nordwestmecklenburg profitieren.

Behördensprache erleichtern

Leiten möchte er die Kreisverwaltung so wie seinen Betrieb: ohne autoritären Führungsstil und ohne ständige Kontrolle. „Es arbeiten mehr als 800 Mitarbeiter in der Verwaltung, sie sind sehr gut ausgebildet“, betont Tino Schomann. Deshalb sollten sie für ihre Bereiche auch die Entscheidungen treffen. Für ihn ist das „der Schlüssel, die Motivation zu heben und den Krankenstand zu senken“. Er selbst möchte ein Vermittler zwischen den Behörden und den Bürgern sein und den Kontakt zueinander erleichtern – auch in schriftlicher Form. „Manche Dokumente sind in einer Behördensprache verfasst, die ein normaler Mensch kaum versteht. Das sollte sich ändern.“

Sein Engagement bei der freiwilligen Feuerwehr will Tino Schomann unbedingt beibehalten. Von 2007 bis 2017 ist er Wehrführer in der Gemeinde Blowatz gewesen, jetzt fährt er als aktives Mitglied mit zu den Einsätzen. Auch privat ist er gerne unterwegs – mit seiner Frau, einer Polizistin, und den beiden Söhnen (2 und 4 Jahre alt).

„Ich reise gerne“, erzählt der 33-Jährige. Gerne würde er irgendwann noch einmal nach Neuseeland fliegen. Das Land hat er nach seiner dualen Ausbildung zum Landwirt in Güstrow ein lang Jahr bereist. Um dafür genügend Geld zu haben, hat er dort Hostels geputzt, Kiwis gepflückt und beim Straßenbau geholfen.

Von Kerstin Schröder