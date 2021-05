Landratswahl in Nordwestmecklenburg: Nicht viel los in den Wahllokalen

Wismar/Grevesmühlen

Es ist Muttertag und Stichwahltag um das Landratsamt in Nordwestmecklenburg. Seit dem frühen Morgen kämpfen die beiden Kandidaten – Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) und ihr Herausforderer Tino Schomann (CDU) – in den sozialen Medien dafür, dass die Menschen überhaupt zur Wahl gehen. Denn das Wähler-Interesse bei Landratswahlen ist ohnehin nicht groß, bei anschließenden Stichwahlen dann noch geringer. Trifft das auch diesmal zu?

„Das war die 100. Stimme hier und heute“, berichtet Wahlhelferin Martina Glöde um 11 Uhr in der Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums in Wismar und macht für die junge Dame einen Strich auf ihrer Liste. 100 Wähler in drei Stunden – das ist nicht viel. Aber: es herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Trotz Muttertag und Sonntagssonnenwetter.

Wahlen bedeuten Demokratie

„Zu DDR-Zeiten sind wir zur Wahl gezwungen worden, da war es Pflicht“, erzählt Brunhilde Wilinski (62) nach ihrer Wahlentscheidung. „Jetzt haben wir wirklich die Wahl und sollten sie auch nutzen! Das Wahlrecht ist ein hohes Gut, was wir verteidigen sollten.“ Gerade am Tag nach dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung, sollte den Menschen das besonders bewusst sein, wie wichtig und schützenswert die Demokratie ist. „Seit der Wende habe ich keine Wahl verpasst!“, ergänzt Brunhilde Wilinski.

Für mich ist es eine demokratische Pflicht, wählen zu gehen. Damit man sich nachher nicht beschweren kann, dass die Falschen an der Macht sind, während man selbst nicht wählen war!" Andy Mischke (37) aus Wismar Quelle: Nicole Hollatz

Auch für Familie Theiner ist der Wahlsonntag wichtig. „Mit meiner Stimme entscheide ich, was ich politisch richtig finde und welche Änderungen es geben soll“, begründet Jens Theiner (56) den Gang zum Wahllokal. „Damit der Mensch in das Amt kommt, den wir haben möchten“, ergänzt Veronika Theiner (52). Andy Mischke (37) ist mit seinem Töchterchen unterwegs, um seine Stimme abzugeben: „Für mich ist es eine demokratische Pflicht, wählen zu gehen. Damit man sich nachher nicht beschweren kann, dass die Falschen an der Macht sind, während man selbst nicht wählen war!“

Unruhe hat gestört

Mehr als 130 000 Einwohner können bei der Stichwahl ihre Stimmen abzugeben. Im ersten Wahlgang vor vier Wochen hatte Tino Schomann mit einem Vorsprung von rund 500 Stimmen leicht die Nase vorn. „Ich denke, dass er auch dieses Mal gewinnen wird“, sagt Elisabeth Meinhardt aus Grevesmühlen. Wem sie ihre Stimme gegeben hat, will die 67-Jährige nicht verraten, ein Foto für die Zeitung müsse auch nicht unbedingt sein.

„Aber ich weiß aus den Gesprächen mit Freunden und Bekannten, dass doch einige einen Neuanfang wollen. Ob es dann anders wird, das werden wir sehen.“ So recht daran glauben mag die Ruheständlerin nicht. „Was mich gestört hat, war diese Unruhe in den vergangenen Wochen. Die Berichte über die Landrätin habe sie alle gelesen.“ Doch: „Mir wäre es lieber gewesen, wenn man sich über andere Dinge öffentlich geäußert hätte.“

Die Wahlbeteiligung lag am Vormittag im Wahllokal im Grevesmühlener Gymnasium noch deutlich unter dem Schnitt von vor zwei Wochen, bis 10 Uhr waren dort gerade einmal 63 von rund 600 Wahlberechtigten erschienen. In der Tankstelle in Grevesmühlen setzte sich die Diskussion fort, ob der junge CDU-Politiker es am Ende besser machen würde als Kerstin Weiss, das sei die große Frage, so einer der Kunden. „Und ob er sich dort durchsetzen kann? Es ist schon etwas anderes als Bürgermeister einer Gemeinde zu sein. Auf der anderen Seite hat die Landrätin in den letzten Woche nicht gerade eine gute Figur in der Öffentlichkeit abgegeben.“

Von Nicole Hollatz und Michael Prochnow