Findet die Landratswahl in Nordwestmecklenburg bereits im April kommenden Jahres statt? Ein entsprechender Beschlussvorschlag soll im kommenden Kreistag diskutiert werden. Der 25. April 2021 sei laut Kreisverwaltung ein möglicher Wahltermin, heißt es auf Nachfrage, die Stichwahl, wenn sie denn nötig sein sollte, könnte am 9. Mai stattfinden.

Hintergrund ist das nahende Ende der Amtszeit von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) am 8. Juli kommenden Jahres. Laut Landeskommunalwahlgesetz muss die Wahl innerhalb eines Zeitraums von sechs bis zwei Monaten vor dem Ende der Amtszeit stattfinden – also zwischen dem 10. Januar und dem 2. Mai 2021. Es sei denn, der Kreistag verlängert die Amtszeit, was in Ausnahmefällen möglich ist.

So gibt es Überlegungen, die Landratswahl zusammen mit der Bundestagswahl im September durchzuführen. Das würde zum einen die Wahlbeteiligung positiv beeinflussen, zum anderen würde es Kosten sparen, da nur eine Wahl zu organisieren ist.

Landratswahl zusammen mit der Bundestagswahl ?

Dass Landrätin Kerstin Weiss die Wahl lieber im Frühjahr über die Bühne bringen würde, wie in den Reihen der SPD diskutiert wird, hat einen pragmatischen Hintergrund. Denn im September würde der Bundestagswahlkampf vorgeschaltet, die CDU hätte nicht nur die Möglichkeit, ihre Bundestagskandidaten in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern auch ihren Bewerber für das Landratsamt.

Im Frühjahr jedoch wäre es für jeden Konkurrenten der Amtsinhaberin ungleich schwerer, einen eigenen Wahlkampf zu organisieren – während die Landrätin ohnehin aufgrund ihrer Funktion in der Öffentlichkeit stünde.

Namen der Gegenkandidaten noch geheim

Zwar gibt es offiziell noch keine Namen für mögliche Gegenkandidaten für Kerstin Weiss, allerdings wird in den Reihen der CDU bereits kräftig daran gearbeitet. Auch in den übrigen Fraktionen des Kreistages ist die Landratswahl im kommenden Jahr bereits ein Thema, konkrete Namen werden jedoch derzeit noch nicht genannt.

Auch die SPD hat aktuell noch nicht entschieden, wer im kommenden Jahr für die Wahl nominiert wird. Die Mitgliedervollversammlung des Kreisverbandes findet Ende August in der Mehrzweckhalle in Grevesmühlen statt. Allerdings gilt es trotz vorhandener Kritiker in den Reihen der Sozialdemokraten als wahrscheinlich, dass die SPD mehrheitlich Kerstin Weiss aufstellen wird.

Das waren die Landräte in NWM: 1990 wird CDU-Mann Heinz Schmidt der erste Landrat des damaligen Kreises Grevesmühlen, Udo Drefahl wird Landrat des Kreises Wismar. Heinz Schmidt bleibt nur zwei Jahre im Amt. 1992 folgt Erhard Bräunig, Udo Drefahl wird 1994 nach der Kreisgebietsreform Landrat des neuen Kreises NWM, Bräunig wird 2001 sein Nachfolger, Birgit Hesse folgt 2009, 2014 wird Kerstin Weiss gewählt.

