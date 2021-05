Grevesmühlen/Wismar

So spannend war es lange nicht mehr: In der Stichwahl um das Landratsamt in Nordwestmecklenburg treten am Sonntag, 9. Mai, Amtsinhaberin Kerstin Weiss (53, SPD) und Tino Schomann (33, CDU) gegeneinander an. Beide hatten im ersten Durchgang am 25. April rund ein Drittel der Stimmen im Landkreis geholt, der CDU-Herausforderer lag mit rund 500 Stimmen leicht vorn. Die Wahlbeteiligung lag bei 37 Prozent. Bei Stichwahlen liegt die Beteilung erfahrungsgemäß deutlich darunter.

„Hast du nicht gewählt, hast du nichts zu melden!“

Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (48, parteilos) ruft die Einwohner der Stadt und der Ortsteile auf, am Sonntag ihre Stimme abzugeben. „Denn vieles, was sich in der Region bei der Infrastruktur, in den Schulen, beim Sozialen und in der Wirtschaft entwickelt, wird maßgeblich auf der Ebene des Landkreises gesteuert. Und Nordwestmecklenburg ist Ihre Heimat. Alles das, was hier passiert, geht Sie also unmittelbar etwas an“, so Prahler. Und: „Ein leider inzwischen verstorbener, ziemlich bodenständiger Bürgermeister aus unserer Region sagte mal: ‚Hast du nicht gewählt, hast du nichts zu melden!‘“

Auch Wismars Bürgermeister Thomas Beyer hat die Einwohner der Hansestadt aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Sie könnten die Wahl sogar entscheiden, denn in Wismar leben ein Viertel der insgesamt 133 000 Wahlberechtigten in Nordwestmecklenburg. Damit könnten sie ein wichtiges Wort mitreden, doch im ersten Durchgang gaben nur rund 32 Prozent der Wahlberechtigten Wismarer ihre Stimme ab, kreisweit waren es 37 Prozent. „Wismar ist seit dem Jahr 2011 große, kreisangehörige Stadt. Seitdem hat der Landkreis und damit auch, wer die Kreisverwaltung künftig führt, durchaus Einfluss auf unser Leben in der Stadt“, betont Thomas Beyer.

Ergebnis wird gegen 20 Uhr erwartet

Vermutlich gegen 20 Uhr dürfte am Sonntag das Ergebnis feststehen. Auf der Internetseite der OSTSEE-ZEITUNG können Sie die aktuelle Entwicklung natürlich live verfolgen, und auch das erste Exklusiv-Interview mit dem Gewinner beziehungsweise der Gewinnerin sehen. Beide Bewerber haben zugesagt, im Falle eines Sieges für ein Video-Interview zur Verfügung zu stehen. Bereits im Vorfeld hatten mehrere Hundert Leser die Interviews der OZ im Netz verfolgt, als Kerstin Schröder, Leiterin der Lokalredaktion Wismar, und Michael Prochnow, Leiter der Redaktion in Grevesmühlen, die Kandidaten interviewten.

Wie hoch wird die Wahlbeteiligung?

Spannend dürfte neben dem Ausgang auch die Wahlbeteiligung sein. Bei der letzten Stichwahl vor sieben Jahren als Kerstin Weiss sich gegen Gerhard Rappen (CDU) durchsetzte, gingen rund 22 Prozent der Nordwestmecklenburger zur Urne. Dabei ist der Aufwand für die Wähler relativ gering. Wer nicht schon per Briefwahl abgestimmt hat, kann am Sonntag mit seinem Ausweis – auch ohne die Wahlbenachrichtigung übrigens – in das zuständige Wahllokal gehen und abstimmen. Von 8 bis 18 Uhr haben die Wahllokale geöffnet.

Von Michael Prochnow