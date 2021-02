Wismar

Vom Tellerwäscher zum Millionär: Die beliebte Redewendung, dass es jeder bis ganz nach oben schaffen kann, würde auf Timon Wilke zutreffen, sollte er Ende April zum Landrat gewählt werden. Natürlich ist ein Landrat kein Millionär, aber er hat den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg. Und Timon Wilke ist der unbekannteste Kandidat der insgesamt vier Bewerber – und der jüngste.

Bis zu seiner Kandidatur ist der 26-Jährige weder öffentlich noch politisch in Erscheinung getreten. Um so größer ist deshalb die Überraschung gewesen, als die Piratenpartei im vergangenen November seine Bewerbung bekannt gab.

Angefangen mit Protestaktion

Gerade zwei Monate war Timon Wilke damals Mitglied der Piraten. „Ihr Programm hat mich überzeugt“, erzählt der Wismarer. Politisch sei er schon immer interessiert gewesen. In seiner Jugendzeit nimmt er an verschiedenen Protestaktionen teil. Doch irgendwann merkt er: „Dort kann man nicht viel bewegen.“

Und Timon Wilke möchte etwas verändern. So fängt er an, sich als Beifahrer auf langen Autofahrten mit verschiedenen Parteiprogrammen zu befassen. „Und bei den Piraten habe ich gemerkt: Das passt am besten.“ Sie würden sich für besseren Datenschutz und mehr Transparenz der Verwaltung einsetzen.

Wahl am 25. April Am 25. April können rund 130 000 Wahlberechtigte in Nordwestmecklenburg entscheiden, wer die neue Landrätin oder der neue Landrat wird. Ob die Wähler ihre Stimmen wegen der Corona-Pandemie nur per Briefwahl abgeben oder doch auch in die Wahllokale gehen können, will der Kreistag in seiner nächsten Sitzung am 18. Februar entscheiden. Die Wahlbenachrichtigungen müssen bis zum 22. Tag vor der Wahl zugestellt werden. Das ist Anfang April. Dabei muss mitgeteilt werden, ob die Stimmenabgabe per Urnen- und/oder Briefwahl möglich ist. Ins Rennen um den wichtigsten Verwaltungsjob in Nordwestmecklenburg geht Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD), die sich zur Wiederwahl stellt. Ihre Herausforderer sind Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piratenpartei).

Timon Wilke möchte aber auch ökologische und soziale Verbesserungen anschieben. Der öffentliche Personennahverkehr sollte so finanziert werden, dass er für die Passagiere kostenfrei ist. „Dann würde er auch besser genutzt“, ist sich der Landratskandidat sicher. Und die Förderung der Solarenergie sollte einen höheren Stellenwert im Landkreis bekommen.

Seit 2018 in Wismar zu Hause

In Wismar wohnt Timon Wilke seit August 2018. Der Liebe wegen ist er von Rostock in die Welterbestadt gezogen: Seine Freundin hat damals ein Studium an der Hochschule begonnen und pendeln wollten beide nicht. Schnell werden sie an der Wismarbucht heimisch und finden neue Freunde. „Wir fühlen uns sehr wohl hier“, betont er. Und seine Hobbys kann Timon Wilke auch gut in der Region ausleben: Er ist großer Rugby-Fan. Die Sportart, bei der die Spieler mit dem Ball in den Händen durch die Gegner laufen müssen, wird in Hornstorf leidenschaftlich praktiziert. Dort macht er jetzt mit.

Großer Fan der Wikinger-Zeit

Außerdem ist der 26-Jährige Anhänger der Wikinger-Zeit. Passend dazu trägt er Bart und fährt kostümiert zu Märkten, um Gleichgesinnte zu treffen. Gegen die kämpft er auch: Viele Wikinger-Fans finden sich in Sippen (Fanclubs) zusammen und bauen historische Äxte und Schwerter aus Holz nach. „Die Waffen sind stumpf, damit wir uns nicht verletzen“, betont Timon Wilke. Er gehört zur Sippe „Wildes Blut“. Deren Mitglieder treten gerne in Kämpfen gegeneinander an. Verletzungen gibt es kaum – auch wegen der dicken Schutzausrüstung. „Da hat man ganz schön was zu tragen, meine Ausrüstung wiegt 30 Kilogramm“, erzählt Timon Wilke. Damit niemand die Polizei alarmiert, weil sich Männer scheinbar die Köpfe einhauen, „sagen wir vor den Kämpfen der Polizei Bescheid“, lacht er.

Im Corona-Lockdown wird immer nur zu zweit – Mann gegen Mann – trainiert. Auch kostümiert. Einmal ist Timon Wilke im Corona-Lockdown in seinem Wikinger-Outfit durch die Stadt gelaufen und hat viele Blicke auf sich gezogen. Sein Traum ist es, irgendwann einmal ein Wikinger-Event in Wismar durchzuführen.

Wahlkampf in sozialen Medien

Bilder von ihm als Wikinger sind im sozialen Netzwerk Instagram unter dem Namen „bearded_timon“ – also „bärtiger Timon“ zu sehen. Inzwischen hat er unter timonwilke ein weiteres Konto eröffnet, um Wahlkampf für seine Landratskandidatur zu machen. Auch auf Facebook wirbt er nun, denn klassischer Wahlkampf ist im Corona-Lockdown nicht möglich. Freunde und Bekannte haben auf seine Bewerbung unterschiedlich reagiert: „Viele haben gesagt, es sei gut, dass ich es versuche, andere waren etwas skeptisch“, erzählt er. Doch er will es probieren – auch wenn sein Name noch bei den meistens Wählern unbekannt ist.

Beruflich arbeitet Timon Wilke als Servicekraft im Café „Alte Löwenapotheke“ in der Wismarer Altstadt. Ihm gefällt es, Menschen zu begegnen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wegen des Lockdowns ist das seit Monaten nicht möglich, das Café muss geschlossen bleiben. „Deswegen habe ich gerade jede Menge Zeit, doch ich würde gerne wieder arbeiten“, betont er. Wichtig sei es, dass die staatlichen Hilfen schnell ausgezahlt werden, sonst würden viele Betriebe die Pandemie nicht überstehen.

Geld für Jugend- und Sozialarbeit

Auch in Rostock hat Timon Wilke im Verkauf gearbeitet – allerdings in einer Bäckerei. Seinen Bundesfreiwilligendienst hat er in einer Einrichtung für Schwererziehbare gemacht. Das hätte ihm sehr zugesagt. Doch die Ausbildung zum Sozialassistenten nicht. Deshalb habe er die Branche gewechselt. Aber die Themen beschäftigen ihn weiter: Als Landrat würde er „mehr Mittel für Integration, Jugend- und Sozialarbeiter bereitstellen, Kompetenzen der Integrationshelfer fördern“ und die „Ausbildung für Sozialassistenten, Erzieher und Heilerzieher im Kreis verbessern“.

Der Corona-Lockdown habe das Thema „Homeschooling“ – also Schule von zu Hause aus – in den Vordergrund gerückt. Das digitale Arbeiten an den Schulen müsse verbessert werden. Zudem will er sich für mehr Transparenz aus der Kreisverwaltung heraus einsetzen. So sollen nach seinem Willen zum Beispiel Protokolle aus den Kreistagssitzungen und Ausschüssen schneller und leichter online zugänglich gemacht werden.

Engagement im Kreistag

Politisch steht Timon Wilke noch am Anfang. Im letzten Wahlkampf habe er Bernhard Schubach kennengelernt. Der sitzt für die Piraten in der Wismarer Bürgerschaft und im Kreistag. So sei der erste Kontakt zu der Partei entstanden. Bernhard Schubach ist es auch gewesen, der ihn gefragt hat, ob er als Landrat kandidieren möchte. Lange überlegt hat Timon Wilke nicht.

Und: „Mit einer Partei im Hintergrund kann man viel mehr erreichen als alleine“, betont er. Auch bei einer politischen Karriere könne eine Partei helfen. Die Piraten haben für die nächste Kreistagssitzung den Antrag gestellt, dass der Platz von Bernhard Schubach im Ausschuss für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung an den Nachwuchspolitiker abgegeben wird.

Von Kerstin Schröder