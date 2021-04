Wahlen in MV - Liveticker zur Landratswahl in Nordwestmecklenburg am Sonntag

Am kommenden Sonntag (25. April) wird in Nordwestmecklenburg der neue Landrat oder die künftige Landrätin gewählt. Zur Auswahl stehen Timon Wilke (Piratenpartei), Kerstin Weiss (SPD), Tino Schomann (CDU) und Jörg Bendiks (Die Linke). Wir berichten in einem Liveblog über die Wahl.