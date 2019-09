Landschaften in der Wismarer Galerie

Wismar

“Meine neuste und größte Arbeit“, zeigt Christine Ebersbach auf das Triptychon „Das Meer“. Ein Farbholzschnitt. „Ich schnitze für jede Farbe eine Holzplatte“, erklärt sie. Aus einer Farbskizze und mit dem Wissen um das Mischen der Farben entsteht nach und nach das Bild.

Während des Studiums an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig bei Prof. Dietrich Burger und Prof. Rolf Kuhrt hat sie schon mit Holzschnitten gearbeitet. Mit den Jahren und auf der Suche nach neuen Herausforderungen wurden die Drucke größer.

„Ich schätze es, wenn die Landschaft ein Gegenüber ist, in das ich reintreten könnte“, erklärt sie. Gerade ihr Meer lädt dazu ein. Ruhig, in erdigen Tönen, ohne zu langweilen. Sondern so, wie das Meer der Seele gut tut. Christine Ebersbach schreibt die Erinnerungen aus dem Erleben in den Bildern fest, vor Ort entstehen mitunter kleine Aquarelle.

„Der Norden reizt“, erzählt die Künstlerin aus Wurzen bei Leipzig. Die Landschaften, die sie im Norden findet, verarbeitet sie in den Bildern. Dazu kommen oft die Spuren des Menschen – Häuser, Straßen, Häfen –allerdings immer ohne den Menschen selbst.

„Bei Menschen hängen für mich immer Geschichten dran, die möchte ich nicht erzählen“, begründet sie. Und erzählt von dem einen abgebildeten Menschen, der auf einmal melancholisch, weil einsam im Bild wirkt, „Und wenn man zwei zeigt, fragen alle, was machen die?“

Also bleibt die Landschaft. Das Haus wird zum gestalterischen Element, zum Fremdkörper, der sich doch einfügt. Die Hochlandstraße in Island zur Linie, die dem Bild gut tut. „Formale Akzente, nicht inhaltliche“, beschreibt die Künstlerin. Die Formalie ist der weiße Strich, der gekonnt den Betrachterblick in die Tiefe der Landschaft zieht. Gefangen!

Bei der „Ausfahrt“ scheint diese Formalie – blauer Bootskörper und weiße Reling – erst zu irritieren angesichts der leuchtenden Farben. Aber sie geben dem sonst stark reduzierten Bild seine Deutung –Wasser, Wellen, Horizont. Der Horizont ist das, was sich namensgebend durch die Ausstellung zieht: „Vor Horizonten“.

Bis zum 26. Oktober ist die Ausstellung von Christine Ebersbach in der Galerie Hinter dem Rathaus in Wismar zu sehen, die Galerie hat jeweils donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 16 Uhr.

Am 9. Oktober um 19.30 Uhr werden Beate und Michael Kunze in der Galerie aus den Tagebüchern der Künstlerin Dorothea Milde (1887-1964) aus Quedlinburg lesen – beispielhaft für die existenziellen Nöte der Künstler dieser Zeit.

Von Nicole Hollatz