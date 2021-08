Landtags- und Bundestagswahl 2021: In Wismar ziehen sechs Wahllokale um

Wismar

Am 26. September finden die Bundestags- und die Landtagswahl statt. Die Vorbereitungen dafür in Wismar sind bereits in vollem Gange. Bis zum 4. September sollen die Wahlbenachrichtigungskarten zugestellt werden. Wer bis dahin keine erhalten hat, kann sich an die Gemeindewahlbehörde (Telefon 03841 / 251-3225, E-Mail: wahlen@wismar.de) wenden. Nur wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann seine Stimme abgeben.

Diejenigen, die in die Wahllokale gehen, müssen sich auf veränderte Örtlichkeiten einstellen. Sechs Wahllokale befinden sich dann nicht mehr an den gewohnten Orten. Die Wahllokale 13 und 14 (ehemals Sporthalle) sind dann in der neuen Hanse-Grundschule in der Bürgermeister-Haupt-Straße 27. Die Wahllokale 15 und 20 ziehen vom Marktkauf in die Sporthalle der Ostseeschule (Bruno-Tesch-Straße 31) um. Das Wahllokal Nummer 17 wechselt von der Reuter-Schule in die Kita Siebenschläfer (Auf der Helling 14) und Nummer 23 von der Hochschule ins Theaterfoyer (Bürgermeister-Haupt-Straße 14).

Briefwahlbüro ab 6. September geöffnet

Diejenigen Wahlberechtigten, die am 26. September nicht vor Ort wählen können oder möchten, können mittels Briefwahl an der Wahl teilnehmen. Beantragt werden können die dafür notwendigen Unterlagen vom 6. bis zum 24. September im Zimmer 316 des Ordnungsamtes der Hansestadt Wismar, Scheuerstraße 2. Das Briefwahlbüro ist dann zu diesen Zeiten geöffnet: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 12 Uhr, dienstags außerdem von 14 bis 15.30 Uhr und donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr.

Wer lieber das Online-Wahlverfahren (OLIWA) nutzen möchte, kann vom 6. September an die Unterlagen über die Homepage der Hansestadt Wismar beantragen. Der entsprechende Link dafür wird dann auf www.wismar.de zu finden sein.

Von OZ