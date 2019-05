Seit 2016 lädt der Kreisbauernverband gemeinsam mit den gastgebenden Betrieben Einheimische und Urlauber von Juni bis August zu Hofführungen ein. Sie können die heutige Landwirtschaft hautnah erleben, um die Belange besser zu verstehen.

Die Betriebsgemeinschaft Zierow mit Ackerbau, Viehhaltung und Biogasanlage erwartet Besucher am 19. Juni und am 21. August jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Der Erdbeerhof Glantz lädt Interessierte am 6. Juli von 11 bis 13 Uhr ein. Treffpunkt ist am Selbstpflückerfeld in Gramkow.

Familie Mann in Steinbeck führt am 12. Juni, am 17. Juli und am 14. August jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr über ihren Hof. Sie betreibt Ackerbau und Viehhaltung sowie einen Hofladen und ein Café.

Auf den Gütern Brook und Christinenfeld wird ökologisch gewirtschaftet. Besichtigungen sind am 10. Juli und am 7. August von 10 bis 12 Uhr möglich.

Das Gut Grambow bei Schwerin ist ein land- und ein forstwirtschaftlicher Betrieb. Er erwartet Besucher am 15 . Juni von 11 bis 13 Uhr.