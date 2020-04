Lange Haft für Vergewaltigung in Wismar gefordert – Unschuld beteuert

Schwerin/Wismar

Im Prozess um die Vergewaltigung einer 49-jährigen Frau in Wismar hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten sechs Jahre und drei Monate Gefängnis gefordert. Die Verteidigung beantragte in ihrem Plädoyer am Landgericht Schwerin nach Angaben eines Prozessbeteiligten Freispruch. Der 38 Jahre alte Angeklagte beteuerte am Mittwoch noch einmal, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.

Die Staatsanwaltschaft zeigte hingegen davon überzeugt, dass der Mann im September 2019 in Wismar die 49-jährige Bekannte unter einem Vorwand in seine Wohnung gelockt und sie dort missbraucht habe. Dabei soll er sie mit einem Messer bedroht und leicht verletzt haben. Die Frau erstattete noch am selben Tag Anzeige, nachdem ihr Betreuer aus der Asylbewerberunterkunft, in der sie damals lebte, dazu geraten hatten.

Angeklagter beteuert Unschuld

Der Angeklagte hatte erklärt, er habe die Frau drei Jahre zuvor in einer Asylbewerberunterkunft in Schwerin kennen und schätzen gelernt, nach seinem Umzug nach Wismar aber aus den Augen verloren.

Als er sie im vergangenen Jahr in Wismar wiedersah, habe die Frau sich enttäuscht darüber gezeigt, dass er inzwischen mit einer anderen verheiratet war, sagte der 38-Jährige. Da er zum Tatzeitpunkt gerade Streit mit seiner Ehefrau hatte, habe er sich zum Sex mit der 49-Jährigen „hinreißen lassen“. Das Urteil soll am Freitagmorgen verkündet werden.

