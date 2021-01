Laptops für Verwaltungsmitarbeiter: So wurden in NWM die Geräte verteilt

Grevesmühlen

Im Zuge des ersten Lockdowns im vergangenen Frühjahr wechselten auch einige Mitarbeiter der Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg ins Homeoffice, das Problem dabei: Nicht alle von ihnen verfügten über einen Laptop beziehungsweise ein mobiles Endgerät. Wie jetzt herauskam, rüstete das Kreismedienzentrum einen Teil der Verwaltungsmitarbeiter mit Laptops aus dem Leihbestand aus, der eigentlich für Schüler und Berufsschüler gedacht ist. Darf das sein? Das fragte unter anderem Simone Oldenburg ( Die Linke), Kreistagsmitglied und Vorsitzende im Bildungsausschuss des Kreises. Ja, sagt Eike Albrecht, Fachdienstleiter Bildung und Kultur. Das Kreismedienzentrum habe der Verwaltung kurzzeitig 44 Laptops zur Verfügung gestellt. „Dabei handelte es sich nicht um mobile Endgeräte von Schülern, sondern um Ausstattungen in Informatikräumen.“

Geräte sind bereits wieder zurückgegeben worden

Elf Geräte stammten demnach aus Informatikräumen von Schulen und seien zum Zeitpunkt der Ausleihe aufgrund des Lockdowns nicht in Benutzung durch die jeweilige Schule gewesen, heißt es weiter. „21 Geräte waren zu dem Zeitpunkt im Kreismedienzentrum als Ersatzgeräte für Schulcomputer beziehungsweuse Austauschgeräte für ältere Modelle ( Informatikräumen) beschafft worden.“ Und bei zwölf Laptops habe es sich um Altgeräte der Kreisvolkshochschule gehandelt, die dort wegen des Lockdowns ebenfalls nicht benötigt wurden. Inzwischen seien die Geräte alle wieder zurückgegeben worden, bis auf einige ältere Modelle, die entsorgt worden seien. Auf die Frage, weshalb die mobilen Endgeräte nicht an die Berufsschulen ausgeliehen worden sein, erklärt die Kreisverwaltung, dass dort schlichtweg kein Bedarf angemeldet worden sei. Das Berufsschulzentrum Nord habe 2019 und 2020 insgesamt 20 Laptops erhalten. Auch von diesen Geräten seien keine an die Schüler ausgeliehen worden.

Von Michael Prochnow