Lars Spiering aus Bad Kleinen ist Hundetrainer – auf dem Platz und der Bühne

Bad Kleinen

Lars Spiering hat seinen ersten Hund mit Zwölf bekommen. „Er muss aber hören“, haben ihm seine Eltern damals gesagt. Und so ist er als Junge schnell in einen Hundesportverein eingetreten und hat mit seinem Vierbeiner fleißig trainiert. Damals noch auf der Insel Rügen. Mittlerweile ist Lars Spiering ausgebildeter Tierpsychologe und betreibt seit acht Jahren eine eigene Hundeschule in Bad Kleinen. Außerdem ist er ein Showtalent. Mit seinem Hund „Addi“ steht er regelmäßig auf Bühnen, um Hundefans zu unterhalten und ihnen zu zeigen, wie schön das gemeinsame Leben für Mensch und Tier sein kann.

Gruppenkurse und Intensivtraining

Auf der Bühne: Hundetrainer Lars Spiering (32) aus Bad Kleinen mit "Addi" Quelle: privat

„Lernen soll in erster Linie Spaß machen“, betont Lars Spiering. Sein Übungsplatz befindet sich im kleinen Nachbarort Losten. Hier trainiert er mit Gruppen, aber auf Wunsch der Kunden immer öfter intensiv mit nur einem Frauchen oder Herrchen. Die und deren Hunde begleitet er auch im Alltag – in ihre Büros, ins Zuhause oder auf Spaziergängen. So kann der zertifizierte Hundetrainer Probleme schnell erkennen und an Lösungen arbeiten. Für die körperliche und geistige Auslastung der Vierbeiner werden verschiedene Gruppenkurse angeboten. Auch Fährten-, Such- und Therapiehunde bildet der 32-Jährige aus. Seine Kunden kommen aus Wismar, Lübeck, Schwerin und Rostock – und zum Intensivtraining aus ganz Deutschland. Bad Kleinen sei als Standort ideal, „weil sehr viele Hunde in Wismar leben“, freut er sich.

Genau wie der bekannte Hundetrainer Martin Rütter, der im Fernsehen und in großen Stadthallen zu sehen ist, hat auch Lars Spiering ein Unterhaltungstalent. Regelmäßig tritt er mit seinem kleinen „Addi“ vor Publikum auf, zum Beispiel bei der Hanseschau in Wismar. Auch die Kongresshalle Schwerin haben die beiden mit ihrer Show „Wenn Lars und Addi reisen“ schon gefüllt. Da aber auch Hunde mal in Rente gehen (“Addi“ ist jetzt achteinhalb Jahre alt), gibt es bereits einen potenziellen Bühnenshow-Nachfolger – den belgischen Schäferhund „Fiasko“.

Neues Anti-Giftköder-Seminar

Wichtig ist Lars Spiering, dass Herrchen und Frauchen wissen, warum Training mit ihren Tieren wichtig ist: damit Hunde einen besseren Stand in der Gesellschaft bekommen. „Wenn sie sich gut benehmen, werden sie ganz anders wahrgenommen und auch respektiert“, ist Spiering sicher. Jeden Freitag bietet er deshalb verschiedene Themenabende an. Außerdem gibt es die Vorsorge-Seminare wie ein Anti-Giftköder-Training. Der nächste Kurs beginnt am 20. Oktober um 10 Uhr. Hier lernen die Hunde Köder auf Kommando fallen zu lassen beziehungsweise gar nicht erst ins Maul zu nehmen. Fressen können die Vierbeiner dafür Hundekekse. Die backt das vierköpfige Team der Hundeschule gerne mal mit Kindern aus ihrem Kids-Kurs. Auch ein Camping-Abenteuer mit Hunden haben Lars Spiering und seine drei Mitarbeiter in diesem Jahr angeboten. Bereits im Terminkalender etabliert hat sich das Hunderennen in Bad Kleinen, zu dem am 3. Oktober mehr als 130 Gäste gekommen sind.

Von Kerstin Schröder