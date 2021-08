Wismar

Verkaufserlebnisse und tolle Aktionen statt des schnellen Klicks im Onlineshop: Am 14. August wird es seit langer Zeit wieder eine besondere Einkaufsaktion in Wismar geben. „Ein Late-Night-Shopping-Event von 17 bis 22.30 Uhr“, erzählt Wismars Citymanagerin Victoria Binz-Gruber als Organisatorin der großen Aktion.

Spätsommerliches Einkaufsvergnügen

Jahrelang gab es im November das Mitternachtsshopping, nun hat die Citymanagerin eine für Wismar neue Idee entwickelt. Ein sommerliches Einkaufsvergnügen mit Straßenmusik, Cocktails und Liegestühlen auf dem Marktplatz. Alles, um auch die Wismarer wieder in ihre Altstadt zu locken.

Die Wismarer können sich auf „lauschige Wohnzimmer-Konzerte“ freuen. In der Lübschen Straße, auf dem Markt und in der Krämerstraße gibt es Straßenmusik. Die Partyband „Revoc“ aus Boltenhagen spielt von 17 bis 19 in Höhe der Lübschen Straße 57, vor dem Regioladen von MV-Liebe, der an dem Tag eröffnet. .Der Wismarer Kultmusiker Victor Marnitz alias ÖXL spielt von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr auf dem Marktplatz.

Besondere Livemusik

Von 20.30 bis 21.30 Uhr spielen Sebastian Block und Band in der Krämerstraße. Sebastian Block ist ein bekannter Songwriter aus Brandenburg an der Havel, der mit seinem besonderen Gespür für Text und Musik, seiner eigenen musikalischen Mischung aus Indie-Pop mit Folk- und Rock-Elementen ein echter Geheimtipp ist und gute Laune verbreitet!

„Das ist alles keine Mainstream-Musik, sondern handgemacht und persönlicher“, schwärmt Victoria Binz-Gruber. Sie freut sich auf die kleinen Konzerte mit Atmosphäre, „aber eben keine Großveranstaltungen“. „Die Menschen sollen sich gemütlich in der Stadt treffen und ein bisschen Spaß haben!“

Sitzgelegenheiten auf dem Markt

Für die Gemütlichkeit in der Shoppingpause wird der Marktplatz sorgen. Der Markt wird mit Sitzgelegenheiten zwischen Strandstühlen, Palettenbänken und coolen LED-Würfeln zum Verweilen einladen. Dazu gibt es Cocktails und Snackstände auf dem Markt – und viel Platz zum „Chillen“, also Entspannen und Genießen – davon träumt manch ein Wismarer seit Jahren!

Mehr als 40 Einzelhändler in der Altstadt und bis zum Hafen machen mit. „Alle lassen sich was Besonderes einfallen“, verspricht die Citymanagerin. Bei Hugendubel wird Markus Ehmke seinen maritimen Wismar-Kalender von 19 bis 21 Uhr signieren. Foto Manthey in der Krämerstraße bietet einen Fotoworkshop zur „blauen Stunde“ mit dem bekannten Fototrainer Christian Laxander (19.30 Uhr bis 21 Uhr). Sowieso hat Manthey am 13. und 14. August viele besondere Angebote für Fotofans. Die Experten von Sony, Panasonic und Canon sind vor Ort mit ihren Infozelten, kostenlos gibt es Kamerachecks und Sensorreinigungen und verschiedene Workshops.

Lebendiges Schaufenster und mehr

Und auch andere Unternehmen locken mit besonderen Angeboten. Was genau sich unter dem Begriff „Lebendiges Schaufenster“ verbirgt, müssen Neugierige bei „Hanseflair“ am Alten Hafen schauen. In der Goldschmiede- und Uhrmacherwerkstatt „JBruhn“ (Lübsche Straße 55) kann man in die Werkstatt gucken, im Nepumuk Store (ABC-Straße 1a) kann „Kalles Gin“ aus Wismar verkostet werden, dazu gibt es Snacks und Musik.

Bei „Werners Eiscafé“ (Dankwartstraße 8) gibt es Steaks frisch vom Grill im Hinterhof, im Karstadt-Stammhaus ist der historische Kontor geöffnet (zusätzlich zu den normalen Verkaufsflächen!), dazu gibt es Niederegger Herzen. Sekt, Häppchen, Musik, Verkostungen, Prozente, besondere Angebote – die Menschen können gespannt sein! Und gemütlich shoppen.

Erlebnisraum Altstadt

„Wir sprechen ja immer wieder vom Erlebnisraum Altstadt“, erzählt Victoria Binz-Gruber. Die Wismarer bräuchten einen Anreiz, einen Mehrwert, um in die Stadt zu kommen zum Shoppen, gerade angesichts der großen Konkurrenz online. „Wir müssen gucken und experimentieren, wie wir die Wismarer vom Laptop in die Geschäfte bekommen.“ Offline shoppen mit Musik, Beratung und einem tollen Ambiente. „Die Menschen sollen gerne in den Geschäften in der Stadt gucken und kaufen!“

Zwar sind die Altstadt und der Hafen dank des Nicht-Strand-Wetters derzeit touristisch voll, aber „es gibt verschiedene Rückmeldungen, ob die Touristen Geld im Wismarer Einzelhandel ausgeben oder nicht“, so Victoria Binz-Gruber. „Eigentlich müsste der Rubel rollen!“ Übrigens: Für beleuchtete Gebäude zum Late-Night-Shopping ist es noch zu hell. „Das könnte es im November wieder geben!“

Von Nicole Hollatz