Grevesmühlen/Schönberg

Das Wochenende beginnt in Schönberg mit dem großen Laternenumzug, den der Verein Haus des Kindes organisiert. Treffpunkt für alle kleinen und großen Laternen-Fans ist am Freitag, 24. September, um 19 Uhr die Palmberghalle in Schönberg. Von dort aus geht es durch die Rudolf-Hartmann- und Lübecker Straße in Richtung des Kinderhauses am Oberteich. Auf dem Festplatz dort wird ein gemütliches Lagerfeuer brennen, es gibt Speisen und Getränke und der Spielmannszug spielt auf. Damit alle den Abend genießen können, sorgt die Feuerwehr Schönberg für die entsprechende Sicherheit.

Flohmarkt bei Tieren auf dem Lottihof

Am Sonnabend, dem 25. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr lädt der AktionTier-Lottihof in Seefeld (in der Nähe von Mühlen Eichsen, Gemeinde Testorf-Steinfort) zu einem Flohmarkt ein. Neben vielen verschiedenen Flohmarktständen gibt es leckeren Kuchen und Kaffee, Crepes und Gegrilltes. Zudem können die Tiere besucht und unter anderem auch Nistkästen gebaut werden.

Glänzende Oldtimer auf dem Gutsgelände

Um schöne alte Autos dreht sich am Sonnabend, 25. September, alles auf Gut Brook. Auf vier Hektar präsentieren Autoliebhaber mehr als 350 liebevoll hergerichtete Old- und Youngtimer. Höhepunkt ist ein Mercedes Renovatio SL Flügeltürer, laut Veranstalter das einzige Fahrzeug dieser Art. Für Unterhaltung sorgen unter anderem eine Walking-Act-Band, eine Elvis-Performance, eine große Feuershow und eine Party am Abend. Die Automesse „Altblechliebe Spectaculum“ beginnt um 14 Uhr. Das Tagesticket kostet 9,50 Euro, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Kostenloses Gesangskonzert in Schloss Bothmer

Studentinnen und Studenten der Gesangsklasse von Kammersänger Roland Schubert der Leipziger Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ geben am Sonntag, 26. September, um 15 Uhr im Schloss Bothmer ein Konzert mit Ausschnitten aus Oper, Operette und Musical. Am Klavier spielt Heiko Reintzsch. Nach der Corona bedingten Konzertpause ist es für die Studierenden eine wunderbare Möglichkeit wieder öffentlich aufzutreten. Sie machen eine Konzertreise an die Ostseeküste. Der Eintritt ist frei, eine Vorabreservierung ist unter schloss-bothmer@mv-schloesser.de möglich. Das Museum, der Schlossladen sowie das Café und Restaurant haben ebenfalls geöffnet.

Von Malte Behnk