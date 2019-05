Wismar/Neukloster

Freizeitsportler haben die Qual der Wahl. Am Freitag und Sonnabend finden drei beliebte Veranstaltungen statt. Am 24. Mai locken der Campuslauf in Wismar und der Neuklosterseelauf. Am 25. Mai folgt das 12-Stunden-Schwimmen im Wismarer „Wonnemar“. Alle drei Wettbewerbe sind für Starter nur bei bester Planung machbar. Die OZ gibt einen Überblick.

Campuslauf

Die Hochschule Wismar präsentiert sich am Freitag, 24. Mai, mit einem Tag der offenen Tür. Unter dem Titel „Campus Ahoi!“ können sich Schüler, angehende Studenten und Interessierte informieren. Ab 16.30 Uhr findet dann der Campuslauf statt.

Sein Comeback feierte er im letzten Jahr. 2014 wurde der 16. und vorerst letzte Lauf veranstaltet. Nach einer Pause waren im Vorjahr 303 Laufbegeisterte am Start.

Die Campusrunde führt vom Weidendamm über die Kuhweide, durch die Wallgärten und das Dreveswäldchen. Vorbei am Wonnemar geht es zurück auf den Campus. Die abwechslungsreichste Strecke führt von der Außenstelle der Hochschule Wismar in Malchow auf der Insel Poel bis zur Hochschule. Neu ist in diesem Jahr ein Angebot für Nordic Walker.

Insgesamt gibt es fünf Angebote: Kinderlauf (800 m, Start um 16.30 Uhr), einfache Campusrunde (3,5 km, mit Preisgeld für Schulklassen, Start 17 Uhr, Startgeld 5 Euro), dreifache Campusrunde (10,5 km, Start 17 Uhr, 7 Euro), Langstrecke von Malchow/ Poel zum Campus (19 km, 15.30 Uhr mit Shuttlebus nach Malchow, Start 16.30 Uhr, 10 Euro), Nordic Walking (12,6 km, 15.30 Uhr Shuttlebus nach Groß Strömkendorf, Start 16.15 Uhr, 10 Euro). Für Schüler und Studenten sind die Läufe kostenfrei. Anmeldung und Informationen auch unter www.hs-wismar.de/campuslauf.

Neuklosterseelauf

Die Stadt Neukloster feiert 2019 ihr 800-jähriges Bestehen. Sportlicher Höhepunkt ist der Neuklosterseelauf am Freitag, 24. Mai. Zum 13. Mal lädt der VfL Blau-Weiß Neukloster zum Laufen am See ein. „Wir freuen uns über viele Anmeldungen“, sagt Vereinssportlehrerin Carola Göhler.

Für viele Aktive zählt der Lauf zu den schönsten in Nordwestmecklenburg. „Eine Strecke, die es kein zweites Mal gibt. Man läuft im Frühling direkt durch den grünen, sauerstoffproduzierenden Waldsaum des Neuklostersees. Besseres kann man für die Gesundheit kaum tun“, wirbt der VfL auf seiner Homepage.

Seit dem Jahr 2007 werden zwei Distanzen gelaufen. Die 5,1 Kilometer lange Strecke führt um die Halbinsel (Badeanstalt, Wohnmobilpark, Sonnenberg, Halbinselspitze, Badeanstalt), die 10,4 Kilometer führen um den Neuklostersee mit Nakenstorf, Neumühle und Mückendorf.

Der Start ist um 18.30 Uhr vor der Badeanstalt. Die Startgebühr beträgt fünf Euro bei Voranmeldung in der Geschäftsstelle des VfL oder online (www.vflneukloster.de). Nachmeldungen sind am Freitag vor Ort bis 18 Uhr möglich. Die Gebühr beträgt dann sechs Euro.

Pokale gibt es für die jeweils drei Erstplatzierten bei Frauen und Männern sowie für den jüngsten und den ältesten Teilnehmer. Bürgermeister Frank Meier wird außerdem Pokale an die schnellste Frau und den schnellsten Mann aus Neukloster übergeben.

Im letzten Jahr hatte Simon Lauter aus Proseken nach 39 Minuten und 11 Sekunden als Schnellster das Ziel nach 10,4 km erreicht.

12-Stunden-Schwimmen

Teil drei der sportlichen Möglichkeiten ist am Sonnabend, 25. Mai, das 12-Stunden-Schwimmen im Wonnemar. Es wird zum 18. Mal von der DLRG Wismar (www.wismar.dlrg.de) veranstaltet. Von 8 bis 20 Uhr können Einzelstarter und Mannschaften ihre Meter abspulen. Es werden die innerhalb der zwölf Stunden geschwommenen Meter gezählt. „Eingeladen ist jeder, der sich sportlich betätigen und sich der Herausforderung stellen möchte“, so Dana Gromoll von der DLRG.

Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, Platz eins bis drei im Gesamtklassement werden gesondert prämiert, außerdem erfolgt eine Auswertung nach Altersklassen. Zwischendurch wird von 18 bis 19 Uhr der „Good-Evening-Cup“ veranstaltet. Die in dieser Zeit geschwommenen Meter werden extra belohnt.

Der Eintritt beträgt acht Euro (Eventtarif-Tageskarte Sport- und Erlebnisbad). Die Siegerehrung erfolgt um 20.30 Uhr im Foyer des Wonnemar.

Im letzten Jahr nahmen 108 Einzelstarter und fünf Mannschaften am 12-Stunden-Schwimmen teil. Gemeinsam legten sie 705 450 Meter zurück, das entspricht 28 218 Bahnen. Gesamtsieger wurde Wenzel Schley (15) aus Rostock mit 30 300 Metern.

Zum dritten Mal in Folge verbindet die DLRG die beliebte Traditionsveranstaltung mit einem karitativen Zweck. Neu in diesem Jahr: Die Wonnemar-Stiftung und die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest verwandeln jeden geschwommenen Meter in eine Spende. Diese wird für einen Benefizschwimmkurs für sozial benachteiligte Kinder in den Sommerferien verwendet.

Heiko Hoffmann