Wismar

Als die bestimmende Farbe der Architektur Grau war, als ein Brötchen noch fünf Pfennig und die Miete 35 Mark kostete, als die Warteschlange zu Bananen oder spanischen Apfelsinen immer länger wurde, als Briefe vom geliebten Bruder aus der Schweiz abgefangen wurden, als plötzlich Unruhe eintrat und Menschen einen Umbruch wollten – all das und noch viel mehr waren die 1980er Jahre in Wismar und Umgebung.

Viele erinnern sich an die guten, aber auch nicht so guten Seiten der Deutschen Demokratischen Republik. Niedergeschrieben sind Gedanken von Zeitzeugen in einer neuen Schriftreihe des Wismarer Archivvereins mit dem Titel: „Ich habe einfach gelebt – Wismar in den 1980er Jahren“.

Die eindrucksvollen Giebelhäuser in der Lübschen Straße waren zu Beginn der 1930er Jahre zuletzt grundlegend restauriert worden. Entsprechend präsentierten sie sich in den 1980ern. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Entstanden ist das Zeitzeugenprojekt mit Neuntklässlern der beiden Wismarer Gymnasien, die 20 Menschen – Nachbarn, Großeltern oder Freunde von Verwandten, 45 bis 85 Jahre alt – befragten, wie sie das Jahrzehnt zwischen Stillstand und Umbruch erlebten. Ihnen wird eine Stimme gegeben; sie äußern sich zum Stadtflair, zur Kinderbetreuung, zu Wohn- und Arbeitssituationen und zu Zukunftsträumen. „Es war kaum jemand dabei, der die Zeit verdammt. Sie gehörten dazu und schauen überwiegend positiv auf die Jahre zurück“, resümiert Stadtarchivar Dr. Nils Jörn. Kritik aber schwingt bei fast jedem irgendwie mit.

Ärger über verknöcherte Politiker

Lydia Kalt, geboren 1944, spürte in den 1980er Jahren, „dass sich die politische Situation veränderte, dass vor allen Dingen wirtschaftspolitische Entwicklungen kritisch hinterfragt wurden. Wir ärgerten uns über unsere alten, verknöcherten Politiker, die immer noch meinten, uns mit ihren Durchhalteparolen zu beeindrucken. Das System war erstarrt, musste verändert werden.“

50 000 Menschen sollen es gewesen sein, die sich am 7. November 1989 auf dem Wismarer Markt trafen, um Veränderungen in der DDR zu fordern. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Etwas verändern wollte auch Dagmar Broy, geboren 1956, heute Betriebsleiterin der städtischen Seniorenheime in Wismar. „Der Sozialismus hat die Menschen eingeengt und versucht, ihnen ihre Individualität zu nehmen. Das haben glücklicherweise viele nicht mit sich machen lassen. Wir haben uns auf unsere Art zur Wehr gesetzt. Wir wollten unbedingt etwas ändern, mehr Freiheiten haben und vor allem reisen können“, erinnert sie sich in dem Buch.

Freie Entscheidungen hat auch Mario Kirch, geboren 1971, vermisst. Sein neuer Klassenlehrer in der achten Jahrgangsstufe „setzte seine Meinung und Arbeit sehr eigenwillig durch und hat versucht, unser Klassenkollektiv zu untergraben. Er mochte nicht, dass wir uns nachmittags trafen und dass wir als Jungs Partys machten. Er jagte uns den Abschnittsbevollmächtigten auf den Hals und wir wurden polizeilich beschattet. Er wusste genau, auf welcher Party wir am Wochenende waren und wer alles da war.“

An Pioniernachmittagen waren ganze Schulklassen unterwegs, um systematisch Altstoffe zu sammeln und gemeinsam abzugeben. Das Geld wurde gern für Klassenfahrten oder gemeinsame Feiern eingesetzt, oft wurde es auch gespendet. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Auch Ulrike Scholze, geboren 1962, spricht von bedenklichen Situationen in der Schule: „Ich hatte mal einen Schüler, der Zeuge Jehovas war. Die Schulleitung hat mich dazu aufgefordert, das Kind vor der ganzen Klasse zu schikanieren und bloßzustellen. Ich habe gesagt: Ich mach’ das nicht! (...) Was sollte mir passieren, ich war ja schon in der Hölle.“ Sie gehört zu den Zeugen, die nicht einen Tag zurück möchte. „Heute bin ich frei und kann frei entscheiden.“ Das habe in der DDR gefehlt.

„Das kann man noch gebrauchen!“

Was man DDR-Bürger absolut nachsagen kann: Es war keine Wegwerfgesellschaft. Das spiegelt auch das Buch wieder. Wismars damaliger Oberbürgermeister Günter Lunow startete in den 1980er Jahren einen Modellversuch, die Dächer ganzer Straßenzüge von Jugendbrigaden mit Teerpappe decken zu lassen. Die auf den Dächern aufgenommenen und noch verwendbaren Ziegel waren für weitere Reparaturen genutzt worden. Auch die Einwohner waren zu eigenen Aktivitäten aufgerufen. Sie bepflanzten und pflegten Blumenkübel und Rabatten vor den Wohnhäusern. Das schlug sich positiv im Stadtbild nieder.

Welche Vorteile gab es noch? Das einheitliche Bildungssystem und die Gesundheitspolitik mit ihren Einrichtungen fanden die volle Zustimmung von Inge Kolz, geboren 1941. „Ich habe es so empfunden, dass damals der Mensch und nicht der Profit im Vordergrund standen“, so die ehemalige Krankenschwester. Mit der Wende wurden ihre Erwartungen in weiten Teilen nicht erfüllt. „Die Wirtschaftlichkeit des Gesundheitssystems trat in den Vordergrund, das Patientenwohl wurde zweitrangig“, nennt sie ein Beispiel.

Bevor „Mudder Island“ erfunden wurde, mühten sich 16- bis 18-Jährige bei der GST-Wehrsport-Spartakiade im Jahr 1980, die widerspenstigen Taue zu bezwingen. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Und was vermissen die Zeitzeugen am meisten? Edgar Dittmann, geboren 1950, bringt den einstigen Zusammenhalt ins Spiel. „Ich finde, heute ist sich jeder selbst der Nächste und keiner unterstützt den Anderen (...) Ich finde auch, dass sich die Menschen nicht mehr über die Kleinigkeiten im Leben freuen. Sie schätzen es gar nicht mehr.“

Kultur wurde in den 1980er Jahren großgeschrieben – und war äußerst reichhaltig in Wismar: Theater, Puppentheater, Kino, Gastspiele von Künstlern aus der DDR und aus dem Westen und dem Ausland wurden geboten. Ob Thomas Anders, Roy Black, Costa Cordalis oder die Puhdys, alle waren sie hier.

Im Juli 1984 traten wieder mal die Puhdys in der Wismarer Sporthalle auf – immer wieder gefeiert, immer wieder volles Haus. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Anstehen für Lebensmittel

Dass die Wirtschaftlichkeit zum Teil nicht nachvollziehbar war, deuten viele Zeitzeugen in dem Buch an. So konnte ein Kleingärtner seine Stachel- oder Johannisbeeren im Laden zu einem höheren Preis verkaufen, zu dem das Obst am Ende weiterverkauft wurde. Lebensmittel sind mitunter hochsubventioniert worden und waren für den Endverbraucher günstig zu haben. Das konnte auf Dauer nicht gut gehen.

Sauer macht lustig – nicht umsonst gehen die Rollmöpse in der Fischverkaufsstelle in der Lübschen Straße 1980 so gut über die Theke. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Lebensmittel sind ein Punkt, die fast jeder Zeitzeuge ins Spiel brachte. Karsten Levermann, geboren 1976, erinnert sich an eine Situation, die ihm richtig Ärger einbrachte. „Aus unserem Fenster konnten wir die Kaufhalle sehen. Immer, wenn eine Menschenmasse Schlange stand, wussten wir, dass etwas Besonderes im Sortiment sein musste“, wird er in dem Buch zitiert. Eines Tages musste er sich wieder anstellen, ohne zu wissen, was es Besonderes gab. Am Ende stellte sich heraus: Es waren Melonen. „Da ich keine mochte, bin ich ohne etwas zu kaufen wieder nach Hause gegangen.“ Sehr zum Unmut der Eltern, die ihn wieder losschickten, um Melone zu kaufen. Als er endlich wieder an der Reihe war, war die Melone restlos ausverkauft.

Bisher unveröffentlichte Fotosammlung

Neben den persönlichen Erinnerungen werden mehr als 200 bisher unveröffentlichte Fotos der 1980er Jahre aus der Fotosammlung des Archivs im Buch gezeigt. Versehen sind sie mit Bildunterschriften, die mit spitzer Feder geschrieben wurden und das eine oder andere Mal zum Schmunzeln anregen. Mit Emmely Baumann und Rüdiger Dorn vom Wismarer callidus-Verlag hatten Dr. Nils Jörn und Anja Erdmann vom Archivverein wieder einen bewährten Partner an der Seite, die alles – Interviews, Text und Fotos – in ein Buch „gossen“. Ein zweiter Band soll zu Weihnachten erscheinen. „Es gibt noch viel zu erzählen“, weiß Dr. Nils Jörn.

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Seit dem Ende der 1980er zogen auch erste Computer in das Pionierhaus ein – damals noch nicht, um die Jugend in die Spielsucht und die Eltern in den Wahnsinn zu treiben, sondern als erste Boten einer neuen Zeit. Quelle: Stadtarchiv Wismar

Das 365-seitige Buch „Ich habe einfach gelebt – Wismar in den 1980er Jahren“ kann direkt beim Stadtarchiv oder in den Buchläden der Altstadt gekauft werden. Das Buch kostet 35 Euro.

Von Jana Franke