Lebensart-Messe in Brook findet statt – Chancen für Hanseschau in Wismar

Wismar/Brook

Gute Nachrichten für alle Messe-Fans in Nordwestmecklenburg: Mit den neuen Corona-Regelungen sind auch Verkaufsausstellungen wieder möglich. Das freut Burkhard Golla von der AgenturHaus GmbH. Die lädt jedes Jahr zu den beiden beliebtesten Messen in Nordwestmecklenburg ein – zur Hanseschau in Wismar und zur Lebensart-Messe auf Gut Brook bei Boltenhagen. Für Letztere hängen in Wismar jetzt die ersten Plakate.

„Ja, die Lebensart-Messe kann stattfinden“, bestätigt Burkhard Golla auf Nachfrage der OZ, dass die Veranstaltung stattfinden kann. Die neuen Regelungen seien gerade noch rechtzeitig gekommen. Eine Verschiebung, wie die der Lebensart-Messen in Putbus auf der Insel Rügen und in Redefin ( Ludwigslust-Parchim), sei damit nicht nötig.

Vom 24. bis zum 26. Juli öffnen sich die Tore des Messegeländes in Brook. Nähere Informationen sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Und wie sieht es mit der Hanseschau in Wismar aus? „Die könnte auch noch was werden“, gibt sich Burkhard Golla optimistisch.

AgenturHaus lebt von Lebensart-Messen

Die AgenturHaus GmbH lebt von den Lebensart-Messen, deren Stände größtenteils unter freiem Himmel aufgebaut werden. In Niedersachsen, Hessen und Sachsen sind die Messen in den vergangenen Wochen bereits durchgeführt worden. „Die Aussteller haben Maskenpflicht, Ein- und Ausgänge sind getrennt und die Personenzahl ist begrenzt“, erklärt Golla das Konzept. Auch die Datenaufnahme der Besucher funktioniere.

Burkhard Golla vom Agenturhaus Lübeck Quelle: Haike Werfel

Nach Brook sind in den vergangenen Jahren immer zehntausende Besucher geströmt – auch zur Hanseschau in Wismar. Die wollte eigentlich schon im April ihr 30. Jubiläum im Bürgerpark feiern. Doch dann kam der Corona-Lockdown. Nun wird so viel wie möglich nachgeholt.

Die Lebensart-Messe in Redefin soll Anfang August, die in Putbus Mitte August nachgeholt werden. Auch als Musiker profitiert Burkhard Golla von den neuen Regelungen: Am 18. Juli darf er wieder mit seiner Wismarer Band Störtebeker auftreten. Die spielt dann auf der Waldbühne auf Rügen die größten Hits von Santiano.

Von Kerstin Schröder