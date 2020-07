Lebensart-Messe in Brook vor dem Start: Schon 120 Aussteller angemeldet

Brook/Wismar

Die Mutter aller Lebensart-Messen – die auf Gut Brook – kann auch im Corona-Jahr ihre Tore öffnen. Diese gute Nachricht hat Burkhard Golla von der veranstaltenden AgenturHaus GmbH mit Sitz in Lübeck in der vergangenen Woche verkündet. Und schon in wenigen Tagen wird es soweit sein: Vom 24. bis 26. Juli werden angesagte Garten-, Wohn- und Lifestyle-Trends in der Nähe des Ostseebades Boltenhagen präsentiert.

Bislang haben sich 120 Aussteller angemeldet – und täglich werden es mehr. „Viele Aussteller kehren gerne wieder an den Ort zurück, wo die Messe ihren Ursprung hat, sie sind richtige Fans des Standortes geworden“, erklärt Pressesprecherin Franziska Koepp.

Öffnungszeiten verlängert

Die Veranstaltung ist neben der Hanseschau in Wismar die beliebteste Messe in Nordwestmecklenburg. Lange ist unklar gewesen, ob sie auf Gut Brook mit dem strahlend weißen Gutsgebäude und den historischen Fachwerkscheunen stattfinden darf. Wegen der Corona-Pandemie gibt es einige neue Regeln. Es darf immer nur eine bestimmte Anzahl von Besuchern gleichzeitig auf das Gelände. Deswegen sind die Öffnungszeiten verlängert worden – von 9 bis 19 Uhr.

Vor 19 Jahren ist die Lebensart-Messe auf dem weitläufigen, ökologisch bewirtschafteten Gut ins Leben gerufen worden. Mittlerweile gibt es die Messe bundesweit. Sie zeigt neue, exklusive Trends aus den Bereichen Wohnen und Lifestyle. Die Gäste erwartet Mode, Schmuck, Accessoires, Einrichtungsideen und kulinarische Köstlichkeiten. Ein großes Thema ist auch der Garten, der für viele als erweitertes Wohnzimmer gilt. Für das gibt es Garteneinrichtungen wie Outdoorküche sowie Tipps zur Gestaltung und Pflege.

Große Freude bei Veranstalter

„Wir sind sehr stolz auf das, was wir hier in Brook erreicht haben“, sagt Burkhard Golla. Er ist froh, dass er die Veranstaltung im Corona-Jahr nicht absagen musste. Dafür sind folgende Regeln zu beachten: Mund- und Nasenmasken müssen in den Servicebereichen (wie WC-Anlagen, am Ein- und Ausgang) getragen werden und in Situationen, in denen der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, wie zum Beispiel in Beratungsgesprächen. Außerdem sind die Wege mit Richtungspfeilen gekennzeichnet, damit nicht zu viele Besucher aufeinandertreffen.

Die meisten Aussteller präsentieren sich auf einer weitläufigen Außenfläche. Quelle: AgenturHaus GmbH

Mit dabei ist wie seit Jahren auch das Team der Freiwilligen Feuerwehren von Brook, Kalkhorst, Elmenhorst, die die Parkplätze im Blick behalten und die Gäste einweisen. Dafür opfern sie einen Teil ihres Jahresurlaubs. „Das ist schon keine Partnerschaft mehr. Das ist Freundschaft!“, betont Burkhard Golla.

„Wir leben von den Messen“

Mit der AgenturHaus GmbH organisiert er ebenfalls jedes Jahr die Hanseschau in Wismar. Auch für die gibt es Chancen, dass sie in diesem Jahr noch nachgeholt werden kann. Die Lebensart-Messe könnte dafür ein guter Probelauf sein. Wenn auf Gut Brook alles reibungslos klappt, könnte Wismar nachziehen. Dort findet die Verbrauchermesse im weitläufigen Bürgerpark statt. Sie hätte schon im April zum 30. Mal Besucher anlocken sollen.

Projektleiter Burkhard Golla Quelle: Haike Werfel

Doch wegen Corona ist sie verschoben, aber bislang nicht abgesagt worden. „Wir halten an allen Messen so lange wie möglich fest, wie leben davon“, erklärt Burkhard Golla. Nachgeholt werden 2020 deshalb auch noch die Lebensart-Messen in Putbus auf der Insel Rügen und in Redefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim.

Tickets online und vor Ort erhältlich

Geöffnet ist die Lebensart von 9 bis 19 Uhr. Freien Eintritt genießen Kinder bis einschließlich 15 Jahre in Begleitung Erwachsener. Für Frühplaner stehen Online-Tickets zur Verfügung. Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt über die Webseite unter www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Brook.html. Natürlich stehen Tickets auch vor Ort zur Verfügung, der Veranstalter empfiehlt jedoch, diese online vorab zu kaufen, denn so kann noch schneller gebummelt und genossen werden. Hunde können mitgebracht werden. Es wird jedoch darum gebeten, sie anzuleinen. Weitere Informationen und Impressionen gibt es im Internet unter www.lebensart-messe.de.

Von Kerstin Schröder