Mit der Corona-Pandemie mussten die Schulen schneller digital werden als geplant. Vor allem was die technische Ausstattung angeht. Der Kreis hat nun einen wichtigen Punkt auf seiner Liste abgearbeitet: Alle 503 Lehrer der Schulen in Trägerschaft des Kreises haben jetzt Dienst-Tablets. Am Freitag sind die noch fehlenden 268 Geräte offiziell in Neukloster übergeben worden.

Schlechtes Internet

Elf Exemplare hat Cornelia Raettig, Leiterin der Förderschule „Fritz-Dietlof von der Schulenburg“, entgegengenommen. Sie ist froh, dass ihre Lehrkräfte damit bessere Technik für den Fernunterricht nutzen können. Auch die Schüler profitieren. Sie können sich solche Geräte ausleihen, wenn sie keine eigenen haben. „Das Angebot wird genutzt, vor allem in Orten mit schlechter Internetverbindung“, berichtet Cornelia Raettig. Nicht enthalten seien die SIM-Karten, um das Netz nutzen zu können. Die müssen sich die Eltern selber bei ihren Mobilfunkanbietern kaufen. „Das machen sie aber gerne, damit ihre Kinder gut lernen können“, versichert die Schulleiterin.

Cornelia Raettig, Schulleiterin der Förderschule „Fritz Dietlof von der Schulenburg“ in Neukloster Quelle: Sylvia Kartheuser

Digitale Tafeln

Arne Skriwnek in Neukloster arbeitet mit dem Gerät bereits seit ein paar Monaten. „Im September hat uns der Kreis gefragt, wie viele Tablets wir brauchen, im Dezember waren 21 Geräte da – das ging schnell“, lobt der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums „Am Sonnencamp“. Das ist auch schon einen Schritt weiter. Es ist an das elektronische Lernsystem „IServ“ angeschlossen, mit dem unter anderem Videokonferenzen und Stundenpläne erstellt werden können. Und es gibt auch schon eine digitale Tafel, die mit dem Tablet verbunden werden kann. So brauchen die Lehrer nicht mehr zur Kreide zu greifen, sondern können ihre Aufgaben, Lehrfilme und Lösungsansätze übers Tablets auf das Board übertragen. „Auch die Schüler können zugeschaltet werden“, berichtet Gabor Hartung, Chef des Kreismedienzentrums. So müssten die Kinder und Jugendlichen künftig auch nicht mehr vorne an die Tafel gehen, sondern könnten vom Platz aus die Aufgaben lösen.

Kein Breitbandanschluss

Was allerdings noch beim Gymnasium und den meisten Schulen fehlt, ist der Breitband-Anschluss. Der läuft im Kreis zwar, hat sich aber durch die Corona-Pandemie verzögert.

Neben den Lehrkräften sind auch die Referendare an den insgesamt zehn Kreis-Schulen mit den Tablets ausgestattet worden. Die Geräte sind alle in den Farben Rosa-Gold. „Schwarz ist so schnell nicht mehr zu kriegen gewesen“, berichtet Gabor Hartung. Doch auf die Technik komme es an und dass die in der Pandemie-Zeit zur Verfügung steht. Gekauft wurden die Tablets mit Mitteln des Landkreises. „Wir haben damit begonnen, bevor die in Arbeit befindliche Richtlinie zur Förderung solcher Geräte überhaupt im Gespräch war“, berichtet Landrätin Kerstin Weiss (SPD). Der Kreis beschleunige damit die Digitalisierung seiner Schulen und passe sich damit den Gegebenheiten der Pandemie an.

Von Kerstin Schröder