Leonie aus Schleswig-Holstein ist neue „Miss Germany“ – Diana aus Wismar auf Platz 7

Wismar/ Rust

Sie ist die Schönste im Land: Leonie von Hase (35) ist die neue „ Miss Germany“. Im großen Finale im Europa-Park Rust konnte sich die „Miss Schleswig-Holstein“ am Samstagabend gegen ihre 15 Mitbewerberinnen durchsetzen. Für Diana Herdt (20) aus Wismar dagegen ist der Titeltraum geplatzt. Nach dem Einzug in die Top 12 gab die Jury in Runde zwei anderen Kandidatinnen den Vorzug.

„Ich bin schon ein bisschen traurig. Der siebte Platz ist nicht das, was ich mir vorgenommen habe“, sagt Diana kurz nach der Entscheidung. Vor allem habe sie gehofft, mehr von dem zeigen zu können, was in ihr stecke. In einem Videoeinspieler, mit dem sich alle Finalistinnen der Jury vorstellen konnten, habe man hauptsächlich ihre lustige Seite sehen können. „Ich hätte gern gezeigt, dass ich etwas im Kopf habe“, sagt die Wirtschaftsrechtstudentin. Trotz Enttäuschung sei sie stolz auf sich. Zum Tränchentrocknen stehen liebe Menschen parat: Ihre Familie und ihr Freund sind in den Europa-Park gekommen, um ihre Diana zu unterstützen.

So lief das Finale

Zum Auftakt der Show rollt ein Superstar für die Ladys den Klangteppich aus: Chartstürmer Kelvin Jones singt „Only Thing we know“ und die 16 Missen laufen in schwarzen und weißen Hosenanzügen über die Bühne. Ein Auftritt, der gleich klarstellen soll: Hier treten starke Frauen auf, die mehr als schöne Gesichter und Traummaße zu bieten haben. Denn die diesjährige „ Miss Germany“-Wahl steht unter dem Motto „Empowering Authentic Women“ und will die Persönlichkeiten der Kandidatinnen in den Mittelpunkt stellen.

Schon nach einer Viertelstunde steht die erste Entscheidung an: Wer schafft es in die Top 12? Wer sieht gut aus und kann andere inspirieren? Die Entscheidung ist schon vor der Show gefallen. Getroffen haben sie die Coaches, die die 16 Kandidatinnen im „Personality Camp“ in Ägypten auf das Finale vorbereitet haben. Mitreden durften auch die Fans, die online für ihre Favoritin abstimmen konnten. Bibbern für Diana Herdt. Hat sie überzeugt? Sie hat und die Erleichterung ist der Blondine anzusehen. Strahlend zieht sie ein in Wertungsrunde zwei – bejubelt von ihrer Familie und ihrem Freund, die direkt an der Bühne sitzen.

Botschaft: Liebe dich so wie du bist

Um es unter die besten Sechs zu schaffen, müssen die Missen mit Persönlichkeit überzeugen. In Videoeinspielern stellen sich die Kandidatinnen vor. Diana Herdt erzählt, wie sehr sie das Tanzen und Musik liebt, dass ihr ihre Familie alles bedeutet und dass sie Menschen dazu inspirieren möchte, sich selbst zu lieben. „Aus Selbstliebe entsteht Nächstenliebe.“

Eine tolle Botschaft. Doch die erstmals in der Geschichte des Wettbewerbes rein weiblich besetzte Jury, in der Promis wie TV-Moderatorin Frauke Ludowig, Fitnessexpertin Anna Lewandowska und „Höhle der Löwen“-Investorin Dagmar Wöhrl sitzen, gibt anderen den Vorzug. Diana Herdt ist raus.

Viele Fragen und eine Krönung

Die sechs verbliebenen Kandidatinnen müssen sich den Fragen der Jury-Mitglieder stellen. Anschließend läuft ein Online-Voting. Ergebnis: Leonie aus Schleswig-Holstein, Lara aus Bayern und Anastasia aus Hamburg ziehen in die Top 3 ein. Zwischen den einzelnen Durchgängen: viel Werbung für den Europa-Park Rust, die Miss-Germany-Corporation und deren Partner.

Was sind deine Stärken? Wer ist dein Vorbild? Wofür willst du dich als „ Miss Germany“ einsetzen? Solche Fragen müssen die letzten drei Kandidatinnen in der nächsten Runde den Moderatoren Jana und Thore Schölermann beantworten.

Dann hat auch Diana Herdt noch einen großen Auftritt: Zusammen laufen alle bis dato schon ausgeschiedenen Missen in schneeweißen Abendkleidern über den Catwalk. Kelvin Jones schmettert „Love you with the lights on“ und erzählt im Anschluss in fast perfektem Deutsch klar, dass er alle Frauen auf der Bühne sehr sympathisch und authentisch finde.

Dann steht fest: Miss Hamburg ist raus. Die letzte Entscheidung fällt zwischen Leonie aus Schleswig-Holstein und Lara aus Bayern. Um kurz nach 22 Uhr darf sich Leonie von Hase das Krönchen aufsetzen lassen und von allen anderen Missen feiern lassen.

