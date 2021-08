Leser zur Namensdiskussion über Wismars Stadion: Streicht den Kurt!

Wismar

Zum Artikel „Kurt Bürger zu unbekannt – wird Wismars Stadion jetzt umbenannt?“ in der OZ vom 25. August sind einige Lesermeinungen eingegangen. Heinrich Severin aus Wismar schreibt: „Reuter, Goethe, Engels sind Namen, die jedem, der nicht in seiner zeitgeistigen Echokammer gefangen ist, geläufig sind. Wer aber weiß, wer Sella Hasse, Hanns Rothbarth oder Friedrich Wolf waren? Die relative Unbekanntheit eines Menschen hat nicht immer mit seiner Bedeutung für eine Gesellschaft zu tun.

Kurt Bürger war 1951 nur neun Tage lang Ministerpräsident unseres Landes, ein Zeitraum, der ihm kaum Gelegenheit ließ, hier tiefgehend, segensreich zu wirken und doch Grund genug, ihn mit der Namensgebung des Stadions in der Bürgermeister-Haupt-Straße zu ehren? Ich fände es besser, würde die Sportstätte nach einer Persönlichkeit benannt, die für die regionale Sportwelt von Bedeutung war, wie zum Beispiel Friedrich von Thien.“

Nennt es Bürgerstadion

Auf der OZ-Facebook-Seite schlägt Jürgen Jimmy Imholt vor: „Streicht den Kurt und nennt es Bürger-Stadion, dann haben alle Einwohner ihren Anteil daran.“ Die Idee findet René Domke gut. Der FDP-Politiker gehört zu den Antragstellern, die eine Namensdiskussion anregen wollen. Zu „Bürger-Stadion“ antwortet er: „Das hat tatsächlich etwas Verbindendes, zumal das Stadion ja von Bürgern errichtet wurde.“

Tilo Mielke möchte, dass der Name bleibt und Ronald Merke fragt: „Wie soll man das Stadion denn benennen, nach einem Inquisitor der katholischen Kirche?“ Kurt Bürger, dieser Name stehe auch für die Nachkriegsgeschichte von Mecklenburg-Vorpommern. „Dieses Gehetze von konservativen Kreisen nervt. Dann müsste man auch Bundeswehr-Kasernen und öffentliche Straßen und Plätze umbenennen, die nach Adligen oder Offizieren benannt wurden. Die haben massenhaft getötet oder töten lassen“, so Merke. Er habe das Gefühl, dass alles Linke diskreditiert werden soll.

Erster Ministerpräsident

Auch darauf antwortet René Domke: „Ich habe bislang nichts Nachteiliges über Kurt Bürger recherchieren können. Vielleicht ergibt sich ja, dass am Ende der ergebnisoffenen Diskussion alles so bleibt. Dann kann man aber die Diskussion nutzen und mit Schautafeln auf die Errichtung des Stadions durch viele engagierte Bürger in Eigenleistung eingehen und die Verbindung zum Namensgeber aufnehmen. Schon jetzt ist durch die Medien ja ein Bewusstsein geschaffen worden, und das ist doch der eigentliche Sinn.“

Die Bürgerschaftsfraktionen von FDP und CDU wollen eine Diskussion anregen, ob das Stadion weiterhin Kurt-Bürger-Stadion heißen oder einen anderen Namen bekommen soll. Grund: Der Politiker Kurt Bürger hätte keinen direkten Bezug zur Hansestadt oder zum Stadion gehabt. Unterstützt wird das Anliegen vom fraktionslosen Bürgerschaftsmitglied Torsten Born.

Kurt Bürger (1894-1951) war der erste Ministerpräsident des Landes Mecklenburg in der damaligen DDR vor der Bildung der Bezirke, Funktionär der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) und später der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Einige Schulen in MV und ein FDGB-Heim, die einst seinen Namen trugen, sind bereits umbenannt worden oder existieren nicht mehr. Das Wismarer Stadion heißt seit 1952 so und ist Heimstätte des Fußballclubs Anker Wismar.

