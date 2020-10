Wismar

Bevor es ins Theater geht, werden draußen noch Fotos gemacht – mit den Mitschülern. Alle haben sich schick gemacht, viele Mädchen sind beim Friseur gewesen. Bei Max Hayn und Huy Doan Manh (beide 15) haben die Vorbereitungen nicht so lange gedauert.

Aber: „Aber die Ärmel meiner Jacke mussten verlängert werden“, erzählt Max Hayn und steckt die Ärmel aus. Er ist in den vergangenen Monaten ziemlich gewachsen. Viele Mädchen sind froh, dass die Kleider noch passen, andere haben mit dem Kauf gewartet. Denn: Die Feierstunde ist zweimal verschoben worden – aus Frühjahr wurde Sommer und dann Herbst.

Zwei Gruppen im Theater

Martina Fischer vom Jugendweiheverein Wismar ist froh, dass es nun endlich soweit ist – auch weil sie in den vergangenen Tagen wieder bangen musste: Denn die Schule der jungen Leute hat mit Corona-Fällen bei zwei Lehrern und einer Schülerin Schlagzeilen gemacht. Am Freitag konnte sie aufatmen: Die neunten Klassen sind nicht betroffen und können feiern.

„Endlich“, sagen Lena Behmel, Nina Marlow und Maja Schulz. Die Drei sind in der ersten Feierstunde dabei. Insgesamt bekommen 46 Mädchen und Jungen des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums die Jugendweihe im Theater. Sie sind aufgeteilt in zwei Gruppen, jede Familie darf mit nur vier Personen dabei sein – deshalb ist viel Platz in den Sitzreihen. Die werden für den zweiten Durchgang auch extra noch einmal gewischt und durchgesaugt.

Stellproben am Tag zuvor

Davon bekommen die jungen Leute nichts mit. Aufgeregt betreten sie nacheinander den großen Saal – begleitet vom „Coburger Marsch“, den das Blasorchesters Dorf Mecklenburg spielt, und von Cheforganisatorin Martina Fischer, die vorangeht. Damit alles reibungslos verläuft, hat sie am Tag zuvor mit den Neuntklässlern geprobt, wo sie sich ihre Urkunden und Blumen selbst abholen können und wo sie danach auf der Bühne stehen sollen.

Doch erst einmal gibt es was für die Augen und die Ohren. Mädchen der Tanzschule Free Dance sorgen mit ihren Showeinlagen gleich für gute Stimmung. Sie schaffen es fast mit den ersten Bewegungen, dass die Gäste im Rhythmus mitklatschen. Die Aufführungen der Tänzerinnen mit Jeans und Hosenträger und in Ballettröckchen sind ein Genuss – genau wie der Auftritt der Wismarer Band Ellexx. Die spielt und singt normalerweise Lieder aus den 1980er-Jahren. Doch für die Jugendweihe gibt es aktuelle Chartbreaker, darunter der Song von Sarah Connor „Ich wünsch dir alles Glück dieser Welt“. Der erzeugt Gänsehaut-Stimmung.

Das erste Jahr im Theater

Festredner ist der Landtagsabgeordnete Tilo Gundlack ( SPD). Er spricht gerne auf solchen Feierstunden. Wenn seine Tochter in ein paar Jahren an der Reihe ist, darf er das auf ihren Wunsch aber nicht machen. „Dafür sitze ich dann in den Zuschauerreihen und jubel laut, wenn sie vorne steht“, lacht er.

Einige Teilnehmer vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium vor der Feierstunde im Theater Quelle: Kerstin Schröder

Ihm gefällt die Atmosphäre im Theater. Dorthin ist der Jugendweiheverein ausgewichen, weil der traditionelle Veranstaltungsort – die wenige Hundert Meter entfernte Mehrzweckhalle – gerade saniert wird. „Ich hoffe, dass ich bei meiner letzten Veranstaltung 2024 wieder in der Halle sein kann“, sagt Martina Fischer.

Sind glücklich, dass die Jugendweihe endlich stattgefunden hat: Maja Schulz, Nina Marlow und Lena Behmel (v. l.). Quelle: Kerstin Schröder

Die Jugendweihen im Corona-Jahr 2020 seien eine Herausforderung gewesen. „Mal durften nur die Eltern dabei sein, dann acht Personen, dann wieder weniger, es war ein ständiges Hin und Her“, berichtet sie. Die geringe Gästezahl habe dem Verein auch finanzielle Verluste gebracht.

Denn weniger Gäste bedeuten weniger Einnahmen. „Deshalb habe ich in einem Rundschreiben darum gebeten, uns die zuviel bestellten Gästekarten als Spenden zu überlassen“, erzählt Martina Fischer. Außerdem sind am Ausgang des Theaters zwei kleine Schatztruhen aufgestellt worden – in der Hoffnung, dass sie nur ein wenig gefüllt werden.

Insgesamt rund 550 Teilnehmer

Nach drei Stunden beendet die Cheforganisatorin das Jugendweihe-Jahr in Nordwestmecklenburg. Insgesamt haben rund 550 Mädchen und Jungen an den Feierstunden teilgenommen – in Neukloster, Dorf Mecklenburg, Schönberg, Grevesmühlen und Wismar. Lena Behmel, Nina Marlow und Maja Schulz sind glücklich, jetzt offiziell zu den Erwachsenen zu gehören. „Wir freuen uns, dass die Jugendweihe endlich stattgefunden hat“, sagen sie. Max Hayn feiert wie viele der Neuntklässler im kleinen Kreis mit der Familie. „Wir werden grillen, vorgefeiert haben wir schon im August“, erzählt er.

Anmeldungen für 2021 Auch im kommenden Jahr wird es Jugendweihefeiern geben, egal wie die Bedingungen sind. Anmeldungen beim Jugendweiheverein sind bereits möglich. Wer sich den Frühbucherrabatt sichern möchte, sollte das jetzt tun. Informationen und Verträge sind im Internet unter www.jugendweihemv.de zu finden. Auch persönliche Beratung ist möglich. Das Regionalbüro des Vereins befindet sich in der Wismarer Hans-Grundig-Straße 34. Sprechzeiten sind dort Dienstag und Mittwoch von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr.

Für Martina Fischer ist nach der Jugendweihe vor der Jugendweihe. Die Anmeldungen für 2021 laufen bereits, viele sind bereits eingegangen. „Wir haben dieses Jahr etliche Hürde gehabt und gemeistert – damit sind wir für das kommende Jahr gut vorbereitet“, sagt sie.

Von Kerstin Schröder