Wismar

Nur noch eine Prüfung, dann ist die Schulzeit vorbei. 33 Mädchen und Jungen der Regionalen Ostsee-Schule haben das am Mittwoch ausgelassen gefeiert. An der Schule in Wendorf gab es ein gemeinsames Frühstück mit Lehrern und Schülern. Außerdem mussten Aufgaben gelöst werden, um sich von Schlössern zu befreien. Wer hat gewonnen? Die Schüler natürlich. Am Nachmittag statteten die Schüler mit ihren Lehrerinnen Olga Bellmann und Birgit Kethur der OZ einen Besuch ab. Vor der Wasserkunst wurde ein Erinnerungsfoto geschossen. Die schriftlichen Prüfungen in Deutsch, Mathe und Englisch sind geschafft, noch eine mündliche Prüfung auf dem Programm. Ida-Kaeth Kowalski (16) möchte eine Kfz-Mechatroniker-Ausbildung absolvieren. Die Zusage fehlt noch, die Mathe-Prüfung lief top.

Heiko Hoffmann