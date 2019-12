Letzter gemeinsamer Auftritt in Gägelow von Steineckert und Michaelis 

Gägelow

Zwei Ausnahmekünstler stehen wieder gemeinsam auf der Bühne – allerdings zum letzten Mal. Gisela Steineckert und Dirk Michaelis kommen am 21. Februar nach Gägelow. Ihr letztes gemeinsames Konzert mit Lesung beginnt um 19 Uhr im Wyndham Garden Hotel. Dort stellen sie neue Lieder und Texte vor. Dirk Michaelis spielt viele Lieder seinem neuen Album „Mir gehörn“. Das mittlerweile elfte Soloalbum ist das Zurück zu seinen Wurzeln als Geschichtenerzähler und zugleich Aufbruch in eine neue künstlerische Phase. Dirk Michaelis nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise in sein Innerstes. Zu Orten und Begebenheiten, die jeder kennen könnte oder vielleicht sehr gut nachvollziehen kann. Mal leise, die Stille hörend, dann berührend, nur von Klavier oder Gitarre begleitet. Und Gisela Steineckert wird einige ihrer neuen Texte vortragen.

In Gägelow treten sie das letzte Mal gemeinsam vor Publikum auf. Beide verbindet eine große Freundschaft. Sie haben Spaß auf der Bühne und lieben die Arbeit miteinander. Die Freude, die die beiden auf der Bühne empfinden, springt auf das Publikum über und macht die Abende „ganz leicht“, wie sie mal gesagt haben. Trotzdem wird es künftig nur noch Solo-Auftritte der beiden geben. Karten für ihren letzten gemeinsamen Abend in Gägelow gibt es für 25 Euro bei der Buchhandlung Hugendubel in Wismar und bei Hörgeräte Kersten im MEZ Gägelow.

Von OZ